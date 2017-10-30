Новый порядок оплаты услуг ЖКХ облегчит жизнь управляющим компаниям

В Избранное

Москва, 30 октября. Законопроект Минстроя, исключающий управляющие компании из цепочки оплаты коммунальных услуг, значительно облегчить им жизнь и «обелит» их статус, считает ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук.

Он отметил, что среди россиян распространено ошибочное мнение, что «все управляющие компании присваивают себе деньги жильцов», при этом в настоящее время УК оплачивают счета за должников из средств, предназначенных исключительно на содержание дома: «иначе весь дом отключат от тепла, воды и электроэнергии».

«Когда взыскивать долги обяжут поставщиков, то люди будут знать, что если крыша в доме дырявая, то управляющая компания, действительно, украла», — пояснил он в комментарии RT.

При этом, по его мнению, инициативу Минстроя вряд ли положительно воспримут сами поставщики, поскольку они «хотят и далее просто получать эти деньги, не платя за услуги юристов, за судебные издержки, госпошлины и прочее».

