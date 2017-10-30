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Новый порядок оплаты услуг ЖКХ облегчит жизнь управляющим компаниям
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    Новый порядок оплаты услуг ЖКХ облегчит жизнь управляющим компаниям

    14:57  30 Октября 2017
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    Эксперт объяснил, как россияне смогут ловить управляющие компании на воровстве

    Москва, 30 октября. Законопроект Минстроя, исключающий управляющие компании из цепочки оплаты коммунальных услуг, значительно облегчить им жизнь и «обелит» их статус, считает ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук.

    Он отметил, что среди россиян распространено ошибочное мнение, что «все управляющие компании присваивают себе деньги жильцов», при этом в настоящее время УК оплачивают счета за должников из средств, предназначенных исключительно на содержание дома: «иначе весь дом отключат от тепла, воды и электроэнергии». 

    «Когда взыскивать долги обяжут поставщиков, то люди будут знать, что если крыша в доме дырявая, то управляющая компания, действительно, украла», — пояснил он в комментарии RT.

    При этом, по его мнению, инициативу Минстроя вряд ли положительно воспримут сами поставщики, поскольку они «хотят и далее просто получать эти деньги, не платя за услуги юристов, за судебные издержки, госпошлины и прочее».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #жкх #минстрой
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