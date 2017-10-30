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Украина
Экс-депутат Рады осадила украинского политолога в споре о Донбассе на российском ТВ
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    Экс-депутат Рады осадила украинского политолога в споре о Донбассе на российском ТВ

    14:54  30 Октября 2017
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    Экс-депутат Рады осадила украинского политолога в споре о Донбассе на российском ТВ

    Депутат Верховной рады V-VII созывов Елена Бондаренко смутила украинского политолога Максима Яли в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». Присутствующие в студии обсуждали украинский кризис, в частности военные действия в Донбассе. Яли в очередной раз сделал безосновательное заявление о том, что российские военные участвуют в боевых действиях.

    Бондаренко в ответ на это эмоционально попросила Яли не лгать.      

    «Журналисты делали запрос по поводу того, сколько действующих российских военных находится в украинском плену. Сколько? Ноль? Это мы [Украина] так с Россией «воюем»? В Крыму стоит российская армия, почему там не воюет украинская армия? Что вы защищаете? Зачем вы постоянно лжете, что Россия является участником гражданской войны на Украине?» — спросила Бондаренко политолога.

    Максим Яли попытался оправдаться, что на Украине были задержаны российские десантники. Он напомнил, что летчицу Надежду Савченко, которая оказалась в плену, обменяли на граждан России Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Причем Яли произнес фамилию с ошибкой, назвав его Дорофеевым. Напомним, согласно официальному заявлению Минобороны РФ, Ерофеев и Александров в момент задержания не являлись действующими военными, а в ЛНР сообщили, что они проходили службу в народной милиции ЛНР. Тем не менее привести конкретные примеры присутствия РФ в Донбассе Яли не смог.

    «Я не собираюсь спорить с этим человеком, потому что ему нечего сказать», — заключила Бондаренко.

    Судя по внешнему виду украинского политолога и опущенным в пол глазам, его смутил ответ Елены Бондаренко.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина
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