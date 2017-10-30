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Сирия, 30 октября. ИГ предприняло попытку контрнаступления близ поля Аль-Омар в Дейр эз-Зоре. Колонна техники от коалиции США прибыла в Ракку. ВКС РФ ударили по военным объектам ИГИЛ1 к северо-востоку от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по военным объектам ИГ к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков «Ан-Нусры»*** в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»: провело контрнаступление на позиции курдов юго-восточнее Дейр эз-Зора; утратило более 21 квадратных км территорий в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): понесла потери в живой силе в результате обстрела САА в южной части провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелу САА к северу от Хамы.

Курды: потеряли шестерых бойцов и несколько позиций в результате контратаки ИГ районе нефтяного поля Аль-Омар в Дейр эз-Зоре.

Международная коалиция: направила новую партию техники курдам в Ракку.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска не прекращаются вооруженные стычки между войсками Башара Асада и боевиками антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам», не желающего вести мирные переговоры с сирийским правительством. Также на стороне «Ан-Нусры» выступает группировка «Файлак Ар-Рахман», которая регулярно нарушает условия перемирия в Восточной Гуте. Как передает информационный портал Smart News Agency, части Сирийской арабской армии (САА) нанесли артиллерийские удары по позициям боевиков в населенном пункте Сакба.

Провинция Хомс

По информации МИД Республики Казахстан все делегации участников мирных переговоров в Астане прибыли в столицу. Напомним, пленарное заседание запланировано на 31 октября. Сегодня участники проведут ряд двусторонних и многосторонних встреч, закрытых для прессы. В первую очередь будут обсуждаться обмен заложниками между Сирийкой арабской армией (ССА) и группировками вооруженной оппозиции, а также разминирование освобожденных районов. По неподтвержденным данным информагентства Smart News Agency, уже было решено в течение 72 часов доставить гуманитарную помощь жителям населенных пунктов, расположенных к северу от Хомса.

Провинция Дейр эз-Зор

Корреспонденты SANA News сняли кадры разрушенного террористами «Исламского государства»1 Дейр эз-Зора в районах Аль-Уммаль и Аль-Арфи, освобожденных днем ранее. Сирийская арабская армия (САА), тем временем, продолжает развивать наступление в кварталах Аль-Джубейль и Аль-Хамидия, которые находятся в оккупации ИГИЛ, начиная с 2012 года.

Стало известно, что накануне террористическая группировка провела контрнаступление на позиции Демократической армии Сирии**** (SDF) в районе нефтяного поля Аль-Омар, расположенного в 60 километрах к юго-востоку от столицы провинции. В результате вооруженных столкновений были убиты как минимум шесть курдских бойцов. Кроме того, курды потеряли несколько стратегических позиций вокруг месторождения. Тем не менее захватить Аль-Омар радикалам ИГ не удалось. Напомним, согласно данным многочисленных местных источников, поле перешло под контроль отрядов SDF и поддерживающих их США на прошлой неделе после того, как многие ИГИЛовцы перешли на сторону «демократической армии», передав десяток нефтяных месторождений на востоке провинции.

Провинция Даръа

Военный источник в социальной сети Twitter (piosawaratown) сообщает о новых столкновениях между правительственной армией и боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Как передает агентство новостей Al Masdar News, военнослужащими САР были замечены два военных пикапа, приближавшихся к позициям сирийских войск. Поскольку боевики не остановились, услышав требование САА, подразделения САР открыли огонь по транспортным средствам из ПТРК. В результате обстрела по меньшей мере шесть исламистов были нейтрализованы, еще двое получили ранения. После этого, радикалы ССА также нанесли удары. Напомним, в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда было установлено перемирие между «умеренной оппозицией» и армией Башара Асада, однако оказавшись под угрозой нападения, силы САР были вынуждены открыть предупредительный огонь.

Провинция Ракка

По информации Twitter-канала (henrylec1), в административный центр провинции, зачищенный от террористов «Исламского государства» 17 октября, прибыла колонна военной техники от международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. В составе груза находились бульдозеры и грузовики, необходимые для разминирования Ракки. Весь город был разделен на 16 районов для осуществления контроля за работами по восстановлению столицы провинции. Однако сирийское правительство, также как и многие местные жители до сих пор рассматривают Ракку как оккупированный город, только на этот раз — оккупированный Сирийской демократической армией (SDF). Об этом сообщает новостное агентство Al Masdar News.

Провинция Хама

Российские военные самолеты в значительной мере способствуют продвижению Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF) северо-восточнее столицы региона. Как передает Twitter-канал (B_ALHAMAWI), несколько авиаударов ВКС РФ пришлись на укрепрайоны террористов «Исламского государства» в районе населенного пункта Соха. Данные об итогах боевых вылетов в настоящий момент выясняются. Ранее благодаря поддержке российской авиации правительственные войска отбили у «Ан-Нусры» населенные пункты Аль-Мушейрифа и Ат-Тина.

Тем временем артиллерийские дивизионы правительственных войск провели обстрел опорных пунктов исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, недалеко от города Аль-Латамина к северу от Хамы.

Ирак

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что за время освободительной операции вооруженных сил Ирака и проправительственных ополченцев-шиитов «Хашд Аш-Шааби» ИГИЛ утратило более 21 квадратных километров территорий на западе провинции Аль-Анбар. Напомним, о начале наступления было объявлено в начале прошлой недели. Накануне иракская армия и ее союзники достигли южных окраин пограничного города Аль-Каим. Ожидается, что в ближайшие дни город будет освобожден.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)