Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия
Весь мир
Пойманный с бомбой в Норвегии подросток из РФ получил девять месяцев тюрьмы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пойманный с бомбой в Норвегии подросток из РФ получил девять месяцев тюрьмы

    14:23  30 Октября 2017
    51

    Пойманный с бомбой в Норвегии подросток из РФ получил девять месяцев тюрьмы

    Осло, 30 октября. Власти Норвегии приговорили семнадцатилетнего россиянина к девяти месяцам тюрьмы за попытку взорвать бомбу в центре Осло.  Взрывное устройство, которое полицейские нашли у подростка, состояло из баллончика с газом от зажигалки и проволоки.

    Обвиняемый заявил, что хотел взорвать устройство из любопытства в безлюдном месте, однако судья нашел его доводы неубедительными. Суд также пришел к выводу, что молодой человек проявлял интерес к деятельности запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ДАИШ) и общался с радикальными исламистами.

    Пойманный с бомбой в Норвегии подросток из РФ получил девять месяцев тюрьмы

    По информации полиции, россиянин перебрался в Норвегию вместе со своей семьей с Северного Кавказа в 2010 году, получив статус беженца. В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека возле автостоянки. Внимание полицейских привлек подозрительный предмет, который при проверке оказался взрывным устройством.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #норвегия #подросток #бомба #приговор #тюрьма #россиянин #взрывное устройство
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        220
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        897
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        324
        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        5:50   30 Октября 2017
        1534