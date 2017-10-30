Пойманный с бомбой в Норвегии подросток из РФ получил девять месяцев тюрьмы

В Избранное

Осло, 30 октября. Власти Норвегии приговорили семнадцатилетнего россиянина к девяти месяцам тюрьмы за попытку взорвать бомбу в центре Осло. Взрывное устройство, которое полицейские нашли у подростка, состояло из баллончика с газом от зажигалки и проволоки.

Обвиняемый заявил, что хотел взорвать устройство из любопытства в безлюдном месте, однако судья нашел его доводы неубедительными. Суд также пришел к выводу, что молодой человек проявлял интерес к деятельности запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ДАИШ) и общался с радикальными исламистами.

По информации полиции, россиянин перебрался в Норвегию вместе со своей семьей с Северного Кавказа в 2010 году, получив статус беженца. В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека возле автостоянки. Внимание полицейских привлек подозрительный предмет, который при проверке оказался взрывным устройством.

1 Организация запрещена на территории РФ.