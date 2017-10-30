Ирак развернет войска около погранперехода Фиш-Хабур

В Избранное

Багдад, 30 октября. Иракское командование и курдские силы пешмерга достигли договоренности о развертывании армии Ирака около пограничного перехода Фиш-Хабур.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что иракское командование и ополчение пешмерга договорились о развертывании федеральных войск в стратегически важном районе, который связывает курдские районы Сирии и Ирака.

Отмечается, что все курдские силы покинули населенный пункт Тескопа (преимущественно ассирийский), расположенный севернее Мосула, после нескольких столкновений с правительственными войсками Ирака.