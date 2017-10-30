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Ирак развернет войска около погранперехода Фиш-Хабур
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    Ирак развернет войска около погранперехода Фиш-Хабур

    14:35  30 Октября 2017
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    Ирак развернет войска около погранперехода Фиш-Хабур

    Багдад, 30 октября. Иракское командование и курдские силы пешмерга достигли договоренности о развертывании армии Ирака около пограничного перехода Фиш-Хабур.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что иракское командование и ополчение пешмерга договорились о развертывании федеральных войск в стратегически важном районе, который связывает курдские районы Сирии и Ирака.

    Отмечается, что все курдские силы покинули населенный пункт Тескопа (преимущественно ассирийский), расположенный севернее Мосула, после нескольких столкновений с правительственными войсками Ирака.

    Ирак развернет войска около погранперехода Фиш-Хабур

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #курды #ирак #пешмерга
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