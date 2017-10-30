Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия
Украина
Глава МИД Украины сравнил Каталонию с Крымом и Донбассом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава МИД Украины сравнил Каталонию с Крымом и Донбассом

    14:26  30 Октября 2017
    61

    Глава МИД Украины сравнил Каталонию с Крымом и Донбассом

    Киев, 30 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил Донбасс, Крым и Каталонию, которая объявила о своей независимости от Мадрида.

    По мнению Климкина, происходящее в Донбассе, Крыму и Каталонии — совершенно разные вещи. Свою точку зрения он пытался аргументировать так называемой «российской агрессией», доказательство которой Киев не может представить уже третий год.

    «Представьте, чтобы сейчас в Каталонии были 2000 российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск, десятки тысяч российских наемников и все это финансировалось и непосредственно руководствовалось бы Россией», — заявил украинский министр.

    Глава МИД Украины сравнил Каталонию с Крымом и Донбассом

    Он добавил, что Киев поддерживает целостность Испании в пределах международно-признанных границ. Глава МИД Украины также считает, что ситуации, которые сложившиеся в Каталонии, Крыму и на Донбассе, являются угрозами территориальной целостности стран.

    «В этом плане наши позиции (С Испанией. — Прим. ФАН) солидарны по отношению друг к другу», — заметил Климкин.

    Украинские власти регулярно причисляют Россию к участникам конфликта в Донбассе, однако в Москве отмечают, что Россия выступает лишь посредником на мирных переговорах в Минске по урегулированию ситуации в этом регионе.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #донбасс #украина #крым #климкин #каталония
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        217
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        897
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        324
        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        5:50   30 Октября 2017
        1533