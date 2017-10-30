Глава МИД Украины сравнил Каталонию с Крымом и Донбассом

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Киев, 30 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил Донбасс, Крым и Каталонию, которая объявила о своей независимости от Мадрида.

По мнению Климкина, происходящее в Донбассе, Крыму и Каталонии — совершенно разные вещи. Свою точку зрения он пытался аргументировать так называемой «российской агрессией», доказательство которой Киев не может представить уже третий год.

«Представьте, чтобы сейчас в Каталонии были 2000 российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск, десятки тысяч российских наемников и все это финансировалось и непосредственно руководствовалось бы Россией», — заявил украинский министр.

Он добавил, что Киев поддерживает целостность Испании в пределах международно-признанных границ. Глава МИД Украины также считает, что ситуации, которые сложившиеся в Каталонии, Крыму и на Донбассе, являются угрозами территориальной целостности стран.

«В этом плане наши позиции (С Испанией. — Прим. ФАН) солидарны по отношению друг к другу», — заметил Климкин.

Украинские власти регулярно причисляют Россию к участникам конфликта в Донбассе, однако в Москве отмечают, что Россия выступает лишь посредником на мирных переговорах в Минске по урегулированию ситуации в этом регионе.