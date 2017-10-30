Львов «допрыгался»: Азаров заявил о закрытии крупнейшего автобусного завода на Украине

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Киев, 30 октября. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о закрытии Львовского автобусного завода, являвшегося одним из самых крупнейших автомобилестроительных предприятий как в самой Украине, так и во всем мире.

«Львов «допрыгался», «докричался», — написал украинский политический деятель на своей странице в соцсети Facebook. — Во Львове окончательно прекратило свою работу когда-то самое большое автобусное предприятие в мире, знаменитый ЛАЗ».

По словам Азарова, в 1980-х годах ЛАЗ был крупнейшим заводом, который выпускал порядка 15 тыс. автобусов в год. В основном это были легендарные советские автобусы, как ЛАЗ-4207, ЛАЗ-5252 и ЛАЗ-699.

Как отметил политик, бывшие власти Украины планировали возродить угасающее предприятие: в марте 2010 года был подписан контракт на изготовление 500 троллейбусов и 1500 автобусов. Азаров подчеркнул, что окончательно убили это производство отсутствие инициативы и поддержки львовского руководства, а затем и государственный переворот.

«За четыре года после переворота у хунты никакого желания заниматься этой темой не было, более того, в Украине стала сознательно проводиться политика деиндустриализации», — написал экс-премьер-министр.

Азаров также прокомментировал намерения нынешних украинских властей «рвануть» в постиндустриальное общество, так же, как и в НАТО и Европейский союз.