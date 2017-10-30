Сирия и Турция перед курдским вопросом: Асаду поможет конгресс народа САР, но Эрдоган непримирим

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Напряжение в северо-западном уголке Сирии — на линии разграничения между курдскими формированиями и турецкими войсками — продолжает нарастать. При помощи боевиков «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) Анкара смогла почти полностью заблокировать анклав Отрядов народной самообороны (YPG) в районе города Африн в провинции Алеппо. Кроме того, в регионе время от времени фиксируются перестрелки между сторонами конфликта.

При этом Турция продолжает увеличивать свое военное присутствие на севере соседнего Идлиба, вдоль границы которого проходит линия соприкосновения с курдами. Согласно заявлениям официальной Анкары, ее действия направлены на поддержание безопасности в этом регионе, где была сформирована последняя зона деэскалации. Тем не менее ранее турецкая сторона и союзные ей сирийские боевики ССА неоднократно заявляли о подготовке к новой полномасштабной антикурдской операции.

О ситуации в кантоне Африн и о том, возможно ли скорое начало вооруженного противостояния между армией Турции и Демократическими силами Сирии (SDF) в этом регионе, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН). По мнению нашего собеседника, независимого журналиста и политолога Александра Асафова, избежать военного столкновения будет крайне сложно. Причина этого заключается в том, прежде всего, что турецкий лидер имеет слишком жесткую позицию относительно курдов.

«Свои планы и амбиции Эрдоган открыто демонстрирует еще с прошлого года — со времен военной операции «Щит Евфрата». После ее официального завершения в текущем году Турция продолжила свои действия, которые по факту должны были получить название «Щит Евфрата-2». Кроме того, весь сентябрь шли переговоры о выводе курдских войск из Африна. Собственно, это продолжение все той же политики Эрдогана. Пока что есть только отдельные обстрелы, а масштабные военные действия еще не ведутся. Но я думаю, сейчас мы стоим перед тем этапом, когда Анкара выдвинет ультиматум, и в случае, если курды ее требование не удовлетворят, противостояние между ними вновь может перерасти в вооруженный конфликт».

В целом курдский вопрос на Ближнем Востоке в последнее время звучит все громче и злободневнее, отмечает эксперт. Это, очевидно, связано с тем, что «Исламское государство» (деятельность запрещена в РФ) продолжает постепенно терять последние позиции на территории арабской республики, и, соответственно, встает вопрос о дальнейшем устройстве жизни страны. Отношения между сирийскими курдами и официальным Дамаском тоже серьезно ухудшились, поводом стала конкуренция за контроль над нефтегазовыми ресурсами Дейр эз-Зора. Однако если власти САР и курдские лидеры все-таки имеют перспективы наладить связи, то Турция слишком непримирима в этом вопросе, подчеркивает Александр Асафов.

«Регион сейчас находится в ожидании развития ситуации. С одной стороны, существует сирийско-курдское напряжение. Однако этот разлад еще может прийти к какому-то конструктивному, мирному выходу. Так, например, эти проблемы может решить большая конференция народа САР, которая пройдет в ноябре. Позиция же Эрдогана по поводу курдов, с другой стороны, неизменная и абсолютно негибкая».

Именно эта непримиримая точка зрения Анкары и может стать причиной новых вооруженных столкновений между турецкой армией и «Демократическими силами». Если курды не пойдут на невыгодные для себя уступки, то конфликт почти неизбежен, уверен эксперт. Ожесточенные бои между ними могут вспыхнуть на северо-западе провинции Алеппо, скорее всего, уже после того, как боевики ИГИЛ1 будут полностью выбиты с территории САР.

«Вероятность начала масштабных турецко-курдских вооруженных столкновений после фактического уничтожения «Исламского государства»1 значительно возрастет. Если конечно курды не покинут район вокруг Африна добровольно и не пойдут на дальнейшие уступки, что сомнительно. Поэтому каких-то мирных решений этого противостояния не просматривается. Нет оснований предполагать, что Эрдоган все-таки смягчит позицию. Но пытаться, тем не менее, необходимо: чтобы удержать стороны от прямого столкновения, нужны какие-то серьезные переговорные площадки, как, например, Астана».

1 Организация запрещена на территории РФ.