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Путина в День народного единства ждут на выставке в Манеже
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    Путина в День народного единства ждут на выставке в Манеже

    18:00  30 Октября 2017
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    Путина в День народного единства ждут на выставке в Манеже

    Москва, 30 октября. В День народного единства глава российского государства Владимир Путин, скорее всего, посетит выставку «Россия, устремленная в будущее» в столичном Манеже. Об этом в понедельник рассказали источники, знакомые с ситуацией.

    Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, появления Путина на выставке «нельзя исключать».

    Тема будущего — одна из основных в сегодняшней президентской повестке, сообщает Газета.Ru

    Путина в День народного единства ждут на выставке в Манеже

    Сообщается, что над предложениями по будущему работали участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Сочи.

    Напомним, тогда на закрытии фестиваля Владимир Путин заявил, что «Future is here!» («Будущее здесь!»). 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #москва #песков #выставка
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