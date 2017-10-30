Путина в День народного единства ждут на выставке в Манеже
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Москва, 30 октября. В День народного единства глава российского государства Владимир Путин, скорее всего, посетит выставку «Россия, устремленная в будущее» в столичном Манеже. Об этом в понедельник рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, появления Путина на выставке «нельзя исключать».
Тема будущего — одна из основных в сегодняшней президентской повестке, сообщает Газета.Ru.
Сообщается, что над предложениями по будущему работали участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Сочи.
Напомним, тогда на закрытии фестиваля Владимир Путин заявил, что «Future is here!» («Будущее здесь!»).