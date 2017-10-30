МИД РФ ответил на осквернение памятника Советской Армии в Софии

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Москва, 30 октября. Министерство иностранных дел России выразило возмущение фактом осквернения памятника советским воинам в Софии и надеется на скорейшее наказание виновных. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Вызывает возмущение очередной акт вандализма в отношении памятника Советской Армии, расположенного в центре Софии. На днях были испачканы желтой краской фигуры воинов на одном из барельефов монумента и на скульптуре оставлены надписи оскорбительного содержания», — говорится в сообщении, появившемся на сайте МИД РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что в связи с инцидентом посольством России в МИД Болгарии «было сделано жесткое представление».

Напомним, в сентябре посольство России в Польше направляло решительный протест в связи с осквернением кладбища советских солдат в Варшаве.