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Гордон рассказала, почему хочет стать президентом России
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    Гордон рассказала, почему хочет стать президентом России

    14:20  30 Октября 2017
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    Гордон рассказала, почему хочет стать президентом России

    Москва, 30 октября. По словам телеведущей, журналиста, певицы и правозащитницы Екатерины Гордон, в рамках своей предвыборной кампании она намерена сосредоточиться на защите интересов матерей-одиночек. По словам 37-летней владелицы юридической компании, которая специализируется на защите прав женщин и детей, в этом случае ее, как кандидата на пост президента, смогут поддержать «реальные люди».

    По словам Гордон, у нее уже есть своя команда, а в ближайшее время она намерена провести первую официальную конференцию в качестве выдвиженца на пост президента России.

    «Я считаю, что в кандидате есть смысл, только если его убеждения и его персону поддержат реальные люди. Если мои идеи и убеждения будут близки людям, они меня поддержат», — заявила Гордон, которая ранее в пику своей конкурентке отметила, что не является «представительницей гламура» и «не родилась с серебряной ложкой во рту».

    Гордон рассказала, почему хочет стать президентом России

    В разговоре с изданием «Политика сегодня» Гордон подчеркнула, что баллотируется на пост президента не потому, что то же самое сделала ее «вечная оппонентка» Ксения Собчак.

    «Такая возможность возникает раз в шесть лет, и я не хочу ее терять как минимум потому, что о правах женщин и детей пора говорить во всеуслышание», — объявила светская львица.

    Автор: Валентин Меликов
    #собчак #гордон
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