Гордон рассказала, почему хочет стать президентом России

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Москва, 30 октября. По словам телеведущей, журналиста, певицы и правозащитницы Екатерины Гордон, в рамках своей предвыборной кампании она намерена сосредоточиться на защите интересов матерей-одиночек. По словам 37-летней владелицы юридической компании, которая специализируется на защите прав женщин и детей, в этом случае ее, как кандидата на пост президента, смогут поддержать «реальные люди».

По словам Гордон, у нее уже есть своя команда, а в ближайшее время она намерена провести первую официальную конференцию в качестве выдвиженца на пост президента России.

«Я считаю, что в кандидате есть смысл, только если его убеждения и его персону поддержат реальные люди. Если мои идеи и убеждения будут близки людям, они меня поддержат», — заявила Гордон, которая ранее в пику своей конкурентке отметила, что не является «представительницей гламура» и «не родилась с серебряной ложкой во рту».

В разговоре с изданием «Политика сегодня» Гордон подчеркнула, что баллотируется на пост президента не потому, что то же самое сделала ее «вечная оппонентка» Ксения Собчак.