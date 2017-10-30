Гордон рассказала, почему хочет стать президентом России
Москва, 30 октября. По словам телеведущей, журналиста, певицы и правозащитницы Екатерины Гордон, в рамках своей предвыборной кампании она намерена сосредоточиться на защите интересов матерей-одиночек. По словам 37-летней владелицы юридической компании, которая специализируется на защите прав женщин и детей, в этом случае ее, как кандидата на пост президента, смогут поддержать «реальные люди».
По словам Гордон, у нее уже есть своя команда, а в ближайшее время она намерена провести первую официальную конференцию в качестве выдвиженца на пост президента России.
«Я считаю, что в кандидате есть смысл, только если его убеждения и его персону поддержат реальные люди. Если мои идеи и убеждения будут близки людям, они меня поддержат», — заявила Гордон, которая ранее в пику своей конкурентке отметила, что не является «представительницей гламура» и «не родилась с серебряной ложкой во рту».
В разговоре с изданием «Политика сегодня» Гордон подчеркнула, что баллотируется на пост президента не потому, что то же самое сделала ее «вечная оппонентка» Ксения Собчак.
«Такая возможность возникает раз в шесть лет, и я не хочу ее терять как минимум потому, что о правах женщин и детей пора говорить во всеуслышание», — объявила светская львица.