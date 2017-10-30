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В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением
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    В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением

    14:12  30 Октября 2017
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    В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением
    Москва, 30 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении приоритетов проезда на перекрестках с круговым движением. Теперь его получат двигающиеся по кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. По словам главы правительства, такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность.

    Он также указал на то, что ранее схемы движения были очень разные: «в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток», сообщает РИА Новости.

    «Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — подчеркнул он.

    Законопроект об априорном приоритете для водителей, который едут по кругу, подготовили в МВД РФ. По мнению авторов документа, такая организация проезда должна увеличить пропускную способность дорог и снизить число нарушений и «неразберихи».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #приоритет #перекресток #круговое движение
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