Путин встретится с президентами Ирана и Азербайджана — Песков

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Москва, 30 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с коллегами из Азербайджана и Ирана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как рассказал представитель Кремля, российский лидер 1 ноября встретится с Ильхамом Алиевым и Хасаном Роухани, передает агентство «Интерфакс».

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Путин, Алиев и Роухани а трехстороннем саммите в Тегеране 1 ноября обсудят вопросы развития транспортного коридора Север-Юг.