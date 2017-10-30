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Россия не допустит столкновений между Ираном и коалицией США в Сирии
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    Россия не допустит столкновений между Ираном и коалицией США в Сирии

    14:41  30 Октября 2017
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    Россия не допустит столкновений между Ираном и коалицией США в Сирии

    Москва, 30 октября. Москва, со своей стороны, предпримет все возможные меры, для того, чтобы не допустить столкновений в Сирии между силами и представителями Ирана и западной коалиции во главе с США. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ в Сирии Александр Лаврентьев.

    «При нашей помощи мы будем стараться избегать каких-либо столкновений представителей Ирана на земле с представителями коалиционных сил», — объявил Лаврентьев.

    Россия не допустит столкновений между Ираном и коалицией США в Сирии

    Он подчеркнул в беседе с RT, что именно для этого существует действующий в Сирии механизм деконфликтации между российской и американской стороной. 

    Напомним, в течение минувших месяцев Израиль и США резко выступили против действий иранских сил в Сирии, обвинив Иран в захвате в западной части Сирии плацдармов для помощи бойцам ливанского исламского движения «Хезболла» и нападения на Израиль.

    В Тель-Авиве заявили, что благодаря помощи Ирана и длительным боевым действиям против террористов в Сирии «Хезболла» получила боевой опыт, огромные ресурсы и значительное количество ракет малой дальности, которые могут быть применены против мирного населения в Израиле.

    Россия не допустит столкновений между Ираном и коалицией США в Сирии

     

    Автор: Валентин Меликов
    #лаврентьев
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