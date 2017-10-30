Россия не допустит столкновений между Ираном и коалицией США в Сирии

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Москва, 30 октября. Москва, со своей стороны, предпримет все возможные меры, для того, чтобы не допустить столкновений в Сирии между силами и представителями Ирана и западной коалиции во главе с США. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ в Сирии Александр Лаврентьев.

«При нашей помощи мы будем стараться избегать каких-либо столкновений представителей Ирана на земле с представителями коалиционных сил», — объявил Лаврентьев.

Он подчеркнул в беседе с RT, что именно для этого существует действующий в Сирии механизм деконфликтации между российской и американской стороной.

Напомним, в течение минувших месяцев Израиль и США резко выступили против действий иранских сил в Сирии, обвинив Иран в захвате в западной части Сирии плацдармов для помощи бойцам ливанского исламского движения «Хезболла» и нападения на Израиль.

В Тель-Авиве заявили, что благодаря помощи Ирана и длительным боевым действиям против террористов в Сирии «Хезболла» получила боевой опыт, огромные ресурсы и значительное количество ракет малой дальности, которые могут быть применены против мирного населения в Израиле.