Война «за прописку»: Ищенко объяснил, почему «ветераны АТО» рвутся в Каталонию

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Организация «Всеукраинский союз ветеранов АТО» разместила на своей странице в Facebook обращение к испанскому королю Филиппу VI. Бывшие украинские военные заявили о своей готовности встать на защиту территориальной целостности Испании и противостоять сепаратистским выступлениям в Каталонии. По их словам, уже сейчас 300 украинских добровольцев готовы по первому требованию отбыть в Испанию.

По мнению известного политолога Ростислава Ищенко, бывшие участники АТО так рьяно рвутся встать на защиту испанского суверенитета не столько ради самой Испании, сколько ради себя. Эксперт напомнил, что большинство простых украинцев сейчас желают всеми правдами и неправдами проникнуть в Европу. Так называемые «ветераны» так называемой АТО не являются здесь исключением. Провозглашение Каталонией независимости от Испании пришлось здесь как нельзя кстати.

«Но испанскому правительству никакие украинские добровольцы не нужны. Потому на деле это просто попытка пропиариться со стороны «Всеукраинского союза ветеранов АТО». Но для неокрепших мозгов все это также представляется новой возможностью пробраться в Западную Европу. Эти «ветераны АТО» хотят поехать в Испанию, подавить там каталонских сепаратистов и остаться жить в стране навсегда. Те, кто поумнее, конечно, понимают, что это просто очередное «бла-бла-бла», запущенное в медиапространство, чтобы создать информационный повод. Те, кто поглупее, думают, что вот сейчас они съездят в Испанию, немного постреляют в Каталонии и будут жить на берегу Бискайского залива или Средиземного моря. Это фактически наемничество за прописку», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Вообще же, подчеркивает Ищенко, традиция наемничества в последние десятилетия была достаточно сильна на Украине. Представители «Всеукраинского союза ветеранов АТО» далеко не первые, кому пришла в голову идея поехать повоевать в Европу, чтобы затем остаться там жить.

«У каких-то выходцев с Украины это даже получилось. Но это не зависит от того, «ветеран» ты АТО или нет. Все здесь определяет склад человеческого характера. Скажем, на службу в тот же французский Иностранный легион нанимались десятки, сотни, а то и тысячи выходцев с Украины и других постсоветских республик. В свое время «постсоветская тусовка» была в Легионе чуть ли не самой большой. У людей было свободное время, на родине было нечем заняться, они были хорошо подготовлены в советской армии, а потому ехали в Западную Европу работать наемниками», — продолжает Ищенко.

Сейчас ситуация несколько изменилась. У «ветерана» АТО не больше шансов пустить корни в Европе, чем у любого другого украинского рабочего мигранта. Потому вряд ли какому-то великому числу бывших украинских военных суждено отправиться подавлять «сепаратизм» на европейском континенте.