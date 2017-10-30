Бейненсон о Памятнике примирения в Крыму: Сейчас не тот момент, когда нужно его ставить. ФАН-ТВ

В Избранное

В годовщину Февральской и Октябрьской революций президент страны Владимир Путин призвал народ к примирению и всеобщему согласию – независимо от того, по какую сторону баррикад воевали в те годы наши предки. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Самая громкая инициатива Российского военно-исторического общества в 2017 году – «Памятник примирения» – расколола крымчан на два лагеря. Часть из них идею поддержали, остальные заявили: установка монумента под предлогом примирения «красных» и «белых» будет означать реабилитацию тех участников Белого движения, которые сотрудничали с Гитлером во время Великой Отечественной войны, а значит, насаждать обществу «десоветизацию» и порождать социальные протесты. Однако же, несмотря на все «за» и «против», уже известна дата и место установки монумента: предположительно, памятник должен быть открыт 4 ноября в Севастополе на берегу Карантинной бухты, на улице Катерной. Каким же должно быть настоящее примирение, и зачем оно нужно? В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ ответить на эти вопросы постарался журналист, эксперт по русскому зарубежью Аркадий Бейненсон.

– В год столетия революции активизировались разговоры о необходимости примирения между «красными» и белыми». Чем больше мы об этом говорим, тем глубже залезаем в исторические, идеологические дебри. Неужели так и не сможем мы найти взаимопонимание в этом непростом вопросе?

– Я думаю, что найти взаимопонимание в этом вопросе мы можем. В этом, как и во многом другом, нам поможет великая русская литература. В частности, если мы обратим внимание на раннюю советскую литературу: хрестоматийный «Тихий Дон» Шолохова, менее известную, но от этого не менее прекрасную книгу «Россия, кровью умытая» Артема Веселова, где показаны – притом, что их авторы, очевидно, стояли на советских позициях, – тем не менее, Гражданская война и виноватые в тех преступлениях, которые совершаются в ходе любой гражданской войны, в общем, показаны достаточно беспристрастно. Обе стороны не выделяются ни с позитивной, ни с отрицательной стороны. И, мне кажется, использование этого опыта вполне пригодно и в наши времена. Если мы сможем использовать тот взгляд, который использовали наши великие, гениальные предки (уж Шолохов-то точно гениальный), то, мне кажется, это будет хорошо, правильно, и это будет способствовать нахождению того пути к примирению.

– Давайте ближе к практике. Как его использовать? Ведь это самый главный вопрос.

– Смотрите, мы понимаем, что наше современное российское государство – это продукт, прежде всего, – как бы кто ни хотел, как бы мы ни использовали символику царской России, – все равно это продукт советской эпохи в настоящее время. Все равно, мы люди, как можно назвать, «постсоветикус». Я смотрю вглубь себя, например, и я вижу, что у меня нет абсолютно никакой ненависти к представителям «белой» идеи, даже если они говорят какие-то вещи, которые мне не нравятся. Например, призывают к покаянию, хотя я не очень понимаю, в чем я должен каяться – человек, который родился в 1975 году.

– По-вашему, идея примирения – это некая естественная вещь для российского общества, и, собственно, эту мысль хотел донести Владимир Путин, когда говорил о необходимости примирения. Но есть люди, которых не устраивает идея примирения, потому что она в любом случае связана с пораженческой идеологией.

– Тут надо говорить, прежде всего, о неоднородности, в том числе, и «белой» идеи. Говорить о том, что есть какие-то такие белые и черные стороны всего этого, плюсы и минусы – на мой взгляд, не очень правильно. Я думаю, как вы совершенно верно сказали, это исторический процесс. Только в ходе него мы сможем действительно прийти к какому-то соглашению. Не думаю, что большинство людей в нашей стране это действительно волнует. Да, это вызывает некую реакцию, да, это вызывает медийный всплеск, но, по большому счету, как это отражается на жизни нашей страны? Мне кажется, никак.

Смотрите также: Нужен ли России Памятник примирения: идея монумента в Крыму будоражит общество. ФАН-ТВ

– 4 ноября будет установлен памятник в Севастополе. Вроде бы, совершенно благая идея. Но какова реакция общественности! По-вашему, это из разряда установки памятной доски Маннергейму, которую, в общем, петербуржцы оперативно сняли, или эта проблема намного глубже?

– Мне кажется, что в данный момент к проблеме надо подходить так: не буди лихо, пока оно тихо. Да, есть какое-то количество памятников Ленину, другим революционерам в России. Да, есть какое-то количество, пусть в меньшей степени, памятников и памятных досок представителям Белого движения. Педалировать эту ситуацию, ставить новые памятники и тем, и другим – на мой взгляд, глупо и ненужно и только раскачивает ситуацию. Это мое глубокое мнение, потому что сейчас явно не тот момент, когда это нужно делать. Мы же понимаем, что живем в медийное время, и, прежде всего, эта установка будет использована в информационном смысле для раскачки нашего общества. Немалую роль в разногласиях, которые существуют между сторонниками «белой» и «красной» идеи, играет медийная подача. Это вопрос уже более широкий, это вопрос уже, в принципе, ответственности журналистов: как, когда и какие факты они подают.

Я думаю, что этот памятник будет установлен. Наверное, может быть, найдутся какие-нибудь не сильно здоровые люди (не дай Бог, конечно), которые предпримут там против него какие-то действия. В принципе, я думаю, что будет памятник стоять, и всё. Гражданская война не ограничивалась двумя сторонами, там была масса участников, в том числе, так называемые сибирские партизаны, и зеленые… То есть, там кого только не было! Не знаю, все-таки, мне кажется, следует представлять, что было основное противоречие между сторонниками старой, дореволюционной России и новой России, которую строили, пытались построить большевики. И этот памятник… Я не готов судить о его художественных или исторических достоинствах. Мне кажется, что сам факт установки этого монумента не будет играть какую-то роль, потому что мне не очень понятно, чем он вызывает у людей такое недоумение, недопонимание.

– Одно из недовольств связано с тем, что люди считают, что город-герой Севастополь не должен ни перед кем каяться, а памятник – это однозначно посыл к тому, чтобы раскаяться в той борьбе.

– Многие люди, которые говорят, что «мы не должны ни перед кем каяться», – они плохо знают собственную историю. Я приведу простой пример. Одна из фигур, которая может стать объединяющей (пусть с некоей долей условности) сторонников «красной» и «белой» идеи, – это лейтенант Шмидт. Человек, который возглавил небезызвестное восстание на крейсере «Очаков». Многие ли знают, что этот человек был символом, уважаемым символом перемен и для «белых», и для «красных»? Сразу после того, как в 1917 году адмирал Колчак стал главкомом Черноморского Флота, он отдал приказ перезахоронить прах лейтенанта Шмидта в севастопольском (Покровском) Соборе. Отдавая дань памяти и чести этому человеку. После того как в Крым пришли большевики, спустя некоторое время, они отдали приказ перезахоронить прах лейтенанта Шмидта в другом месте, не менее почетном, но – тем не менее. То есть, в данном случае мы понимаем, что фигура конкретного человека была уважаема и «белыми», и «красными». Пусть по разным причинам. И, мне кажется, использование таких символов и может стать одним из путей к примирению. Мы должны все равно искать какие-то точки соприкосновения, иначе мы просто будем больше воевать. Чем дальше, тем больше это будет напоминать известную свифтовскую борьбу «тупоконечников» и «остроконечников», потому что люди уже давно забудут, в чем, собственно, была причина конфликта, будут говорить: «Вот, мы не будем ни перед кем каяться, вот, мы победили» или «Нет, вот вы до сих пор не покаялись». В общем, в этой мешанине мы потеряем свою историю.

Смотрите также: Москвичи обсуждают будущий памятник Солженицыну: Авангард здесь неуместен. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.