Де Мистура выдвинул ряд условий для участия в конгрессе народов Сирии

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Нью-Йорк, 30 октября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, не участвующий в седьмых переговорах по урегулированию в САР на астанинской платформе, выдвинул ряд условий для участия в конгрессе народов Сирии. Об этом в понедельник рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, российская сторона предлагала де Мистуре возглавить процесс проведения конгресса народов Сирии, но он выдвинул ряд требований и условий.

В настоящее время обсуждается только его участие в этой встрече, которая должна пройти в середине следующего месяца, сообщает РИА Новости.

«Этот вопрос обсуждался в Москве. Он не был против, но выставил ряд условий», — уточнил источник.

Отмечается, что среди выдвинутых де Мистурой условий были «обещания сирийского лидера Башара Асада в приверженности поиску способов национального примирения».

Напомним, как сообщала Газета.Ru, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии посетил Москву в середине октября.