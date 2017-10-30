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Де Мистура выдвинул ряд условий для участия в конгрессе народов Сирии
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    Де Мистура выдвинул ряд условий для участия в конгрессе народов Сирии

    14:00  30 Октября 2017
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    Де Мистура выдвинул ряд условий для участия в конгрессе народов Сирии

    Нью-Йорк, 30 октября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, не участвующий в седьмых переговорах по урегулированию в САР на астанинской платформе, выдвинул ряд условий для участия в конгрессе народов Сирии. Об этом в понедельник рассказал источник, знакомый с ситуацией. 

    По словам собеседника, российская сторона предлагала де Мистуре возглавить процесс проведения конгресса народов Сирии, но он выдвинул ряд требований и условий. 

    Де Мистура выдвинул ряд условий для участия в конгрессе народов Сирии

    В настоящее время обсуждается только его участие в этой встрече, которая должна пройти в середине следующего месяца, сообщает РИА Новости.

    «Этот вопрос обсуждался в Москве. Он не был против, но выставил ряд условий», — уточнил источник.

    Отмечается, что среди выдвинутых де Мистурой условий были «обещания сирийского лидера Башара Асада в приверженности поиску способов национального примирения».

    Напомним, как сообщала Газета.Ru, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии посетил Москву в середине октября.

    Автор: Дана Балан
    #сирия #де мистура #рф #астана
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