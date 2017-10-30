«Хорватский сценарий» в Донбассе не пройдет: НАТО боится ответа России

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НАТО не будет вмешиваться в конфликт между Донбассом и Украиной, поскольку боится реакции России, уверен член общественного совета при Минобороны РФ Дмитрий Коротченко.

В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали прямую угрозу военного столкновения между Россией и силами Североатлантического альянса и прямое вмешательство НАТО в конфликт между Киевом и Донбассом.

«НАТО вмешиваться на стороне Украины в гипотетический конфликт не будет. Там сидят не идиоты, они прекрасно понимают риски и то, что широкомасштабная наступательная операция НАТО против России будет тут же парирована всеми доступными средствами», — уверен Дмитрий Коротченко.

Военно-политический блок, уверен эксперт, «даже при самых катастрофических сценариях отношений между Россией и Украиной вмешиваться в этот конфликт не посмеет». Поэтому даже если Украина решится на так называемый «хорватский сценарий» в Донбассе с целью перейти к полномасштабному наступлению на Россию, со стороны НАТО поддержки не будет. Альянс понимает, что от России последует ответ.

«На Украине также отдают себе отчет в том, что в России созданы самодостаточные группировки войск, которые могут парировать любые действия украинской стороны. Вмешательство НАТО для альянса чревато парочкой ядерных ударов, после чего всякая наступательная операция в адрес РФ будет свернута, — подчеркивает Коротченко. — Если Украина предпримет попытку прямой зачистки Донбасса, а потом нацелится на Россию, дни киевского режима сочтены. При всей своей авантюрности киевские политики следят за тем, какие группировки войск Россия развернула для защиты своих границ. Они смотрят на ударный потенциал, в том числе и с помощью крылатых ракет «Калибр» Черноморского флота. Поэтому, если Украина рыпнется к силовой попытке зачистить Донбасс и повторить «хорватский сценарий», а потом переключит свое внимание на полномасштабную войну с Россией, режим Порошенко будет отсчитывать недели до своего конца».

В той ситуации, в которой находится Россия сегодня, когда военная техника НАТО подошла вплотную к нашим границам, руководство для защиты страны не побоится играть, в том числе и на обострение, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона». Попытка же украинской армии зачистить Донбасс обернется полным разгромом той украинской группировки, которая будет выполнять этот приказ.