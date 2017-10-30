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Китай не пустил в свое воздушное пространство самолет спикера чешского Сената
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    Китай не пустил в свое воздушное пространство самолет спикера чешского Сената

    13:45  30 Октября 2017  /обновлено: 13:48  30 Октября 2017
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    Китай не пустил в свое воздушное пространство самолет спикера чешского Сената

    Прага, 30 октября. Самолет с чешской делегацией во главе с председателем Сената Миланом Штехом не пустили в воздушное пространство Китая.

    Отмечается, что воздушное судно направлялось в Южную Корею. По информации издания iRozhlas, китайская сторона отказалась пускать чешский самолет «из-за неточностей представленной полетной документации».

    В результате авиалайнер был вынужден приземлиться в Монголии. В связи с этим визит чешской делегации в Южной Корее начался с опозданием на семь часов.

    Факт инцидента подтвердила пресс-секретарь Сената Чехии Эва Давидова. По ее словам, задержка самолета не повлияла на программу визита делегации.

     

    Автор: Дима Оленин
    #самолет #чехия
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