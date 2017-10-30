Китай не пустил в свое воздушное пространство самолет спикера чешского Сената

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Прага, 30 октября. Самолет с чешской делегацией во главе с председателем Сената Миланом Штехом не пустили в воздушное пространство Китая.

Отмечается, что воздушное судно направлялось в Южную Корею. По информации издания iRozhlas, китайская сторона отказалась пускать чешский самолет «из-за неточностей представленной полетной документации».

В результате авиалайнер был вынужден приземлиться в Монголии. В связи с этим визит чешской делегации в Южной Корее начался с опозданием на семь часов.

Факт инцидента подтвердила пресс-секретарь Сената Чехии Эва Давидова. По ее словам, задержка самолета не повлияла на программу визита делегации.