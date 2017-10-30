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Боец ДНР погиб под минометным огнем ВСУ
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    Боец ДНР погиб под минометным огнем ВСУ

    13:52  30 Октября 2017
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    Боец ДНР погиб под минометным огнем ВСУ

    Донецк, 30 октября. Жертвой обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки стал военнослужащий армии Донецкой народной республики. Об этом сообщает в понедельник Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

    «В результате минометного обстрела со стороны противника погиб один военнослужащий ВС ДНР», — заявил замком.

    По его словам, за прошедшие сутки ВСУ выпустили свыше 260 тяжелых боеприпасов по прифронтовым населенным пунктам на Донецком направлении.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики за сутки восемь раз нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #всу #донбасс
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