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Порошенко предложил продлить миссию по расследованию крушения MH17 в Донбассе
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    Порошенко предложил продлить миссию по расследованию крушения MH17 в Донбассе

    14:03  30 Октября 2017
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    Порошенко предложил продлить миссию по расследованию крушения MH17 в Донбассе

    Киев, 30 октября. Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде продлить работу международной миссии по расследованию крушения самолета, следующего рейсом MH17, в Донбассе, сообщили в пресс-службе украинского парламента.

    Порошенко внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект «о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 года срока действия соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года».

    Речь идет о расследовании крушения воздушного судна в июле 2014 года, которое следовало из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту самолета находились 298 человек — никто не выжил. Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, несмотря на военные действия в этой зоне.

    Работа миссии продлевается не в первый раз. Так, в 2016 году ее продлили до 1 августа текущего года.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #донбасс #украина #порошенко #mh17
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