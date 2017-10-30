Эксперты прокомментировали иск Siemens по Крыму

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Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая в деле по иску немецкого концерна Siemens к структурам «Ростеха» отказалась наложить обеспечительные меры в виде ареста турбин в Крыму, а также запрета на их монтаж, иное использование и отчуждение. Передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Оставить без изменений»

«Определение арбитражного суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», — огласил резолютивную часть постановления председательствующий судья Петр Румянцев.

Напомним, Siemens подал жалобу на определение арбитража Москвы от 7 сентября, которым суд первой инстанции повторно отказал в принятии обеспечительных мер. Первое заявление об обеспечительных мерах было подано немецким концерном вместе с иском 11 июля, суд отклонил его 18 августа. То определение суда первой инстанции не обжаловалось.

Национальные интересы России

Политолог Алексей Живов в комментарии ФАН пояснил, что арестовать собственную продукцию на территории России компании Siemens не удастся. Никто не пойдет против национальных интересов России.

«Турбины — дорогой и штучный товар, и пройти незамеченной эта сделка не смогла. Потому началась эпопея с компенсацией, изъятием турбин, судами и так далее. Siemens можно понять. Германия не имеет своего политического и экономического суверенитета, или, скажем, она очень сильно ограничена со стороны США. Одновременно с этим немцы хотят работать и зарабатывать в России, но без риска попасть под американские санкции, которые также болезненно могут сказаться на немецком гиганте. Все произошедшее — это не только история про экономическое и политическое давление США на Россию, в ответ на восстановление российской государственности, но и рассказ о том, что Европа оккупирована США с 1945 года», — добавил Алексей Живов.

По мнению эксперта, Франция, Германия, Италия, Польша и еще целый ряд стран критически зависимы от решений, принимаемых в Вашингтоне. Живов отметил, что Россия, к сожалению, также критически зависима в целом ряде отраслей от европейской продукции, как Германия от США.

«Но эти турбины нужны России. Они нужны Крыму», — заключил Живов.

Лояльность США

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что компания Siemens «после того, как попала в неудобное положение перед Вашингтоном и евробюрократией из-за нарушения санкционного режима против России, пытается в суде доказать свою лояльность».

«Никаких других причин, кроме доказательства своей лояльности перед Вашингтоном и Брюсселем, судебный процесс, инициированный Siemens, не имеет. Поэтому компания будет делать все, чтобы вердикт суда по этому иску обелял репутацию компании. Компания по-прежнему заинтересована в том, чтобы работать в России. Это следует из всех заявлений ее руководства после того, как стало известно о поставке турбин Siemens в Крым», — добавил Максим Жаров.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева так прокомментировала ФАН судебный скандал.

«Попытка Siemens сдать назад откровенно провалилась. По сути, дело носит исключительно политический подтекст, а не технический. Как только Siemens осознал, что схема со вторичным рынком будет иметь последствия, так сразу посыпались иски. Все прекрасно осознают, что турбины были приобретены на вторичном рынке с последующей модернизацией с применением российских технологий. Для подобных исков должны быть весомые аргументы. Пока это носит лишь предположительный характер для создания видимости активной деятельности против. Судебные тяжбы могут иметь продолжительный характер. Зависит от того, решит ли Siemens идти до конца или возьмет паузу. Пока это лишь политические игрища», — рассказала Наталия Елисеева.

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в комментарии ФАН рассказал, что так или иначе трубы уже никуда от России не денутся, не уедут в туманную даль по решению суда. Он отметил, что, учитывая, что турбины были приобретены на вторичном рынке, были соблюдены все юридические формальности.

«Что же касается общих тенденций — «подгадить России в Крыму», — то они, скажем прямо, не удивительны. И, кстати, в данной ситуации очень интересно, чем закончится встречный иск нашей компании к Siemens, потому, что тогда можно будет говорить и про изменение условий первоначальной сделки. И есть все основания полагать, что как раз встречный иск имеет высокие шансы на удовлетворение», — резюмировал Александр Чаусов.

Ранее Газета.ru сообщала, Siemens заявила о прекращении поставок и разрыве лицензионных соглашений с компаниями РФ в области оборудования для электростанций.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. За воссоединение с исторической родиной проголосовали более 95% жителей республики.