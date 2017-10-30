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В Иракском Курдистане начались столкновения между сторонниками и противниками президента Барзани
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    В Иракском Курдистане начались столкновения между сторонниками и противниками президента Барзани

    14:08  30 Октября 2017
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    В Иракском Курдистане начались столкновения между сторонниками и противниками президента Барзани

    Эрбиль, 30 октября. Решение президента Иракского Курдистана Масуда Барзани не продлевать срок действия своих полномочий вызвал резкий рост напряженности в автономии.

    Источники в Курдистане сообщили, что после заявления президента Масуда Барзани, сделанного накануне, здание парламента автономии было атаковано сторонниками «Демократической партии Курдистана», лидером которой является Барзани.

    Несколько часов здание законодательного собрания находилось в осадном положении, некоторые депутаты из оппозиции пострадали в результате стычек. В городе Захо были сожжены местные отделения партии «Горран» и «Патриотического союза Курдистана». Источник сообщает, что назревает раскол и в самой «Демократической партии Курдистана» из-за соперничества Нечирвана и Масрура Барзани, которые занимают руководящие посты в курдской автономии.

    В Иракском Курдистане начались столкновения между сторонниками и противниками президента Барзани

    Автор: Алексей Громов
    #курды #нечирван барзани #масуд барзани #курдистан #масрур барзани
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