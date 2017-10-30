Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА зачищает от боевиков ИГ район Хамидия
Общество
Стало известно, чем Летучая будет заниматься на Первом канале
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, чем Летучая будет заниматься на Первом канале

    13:49  30 Октября 2017  /обновлено: 13:49  30 Октября 2017
    362

    Стало известно, чем Летучая будет заниматься на Первом канале

    Москва, 30 октября. Первый канал подтвердил то, что Елена Летучая станет новой ведущей крупнейшей российской телекомпании. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

    Отмечается, что Первый канал заинтересовал репортаж Летучей из Воронежской больницы №2, где ее усилиями были обнаружены антисанитарные условия и грубые нарушения. Сюжет программы «Ревизорро» привлек внимание к проблеме, после чего  за наведение порядка в больнице взялись местные волонтеры, а прокуратура начала проверку.   

    «Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях», –  приводит ТАСС комментарий пресс-службы Первого канала.

    Отметим, в рамках проекта «Летучий отряд» телеведущая соберет команду единомышленников, которые научат зрителей бороться за свои права. Чтобы обратиться за советом, достаточно будет написать письмо на сайт Первого канала или поделиться своим видео в социальных сетях с хэштегом #летучийотряд. Каждую неделю проект будет разбирать одно из поступивших обращений.
     

    Автор: Федор Веснин
    #летучая #первый канал #новая программа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        217
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        897
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        324
        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        5:50   30 Октября 2017
        1533