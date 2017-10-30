Стало известно, чем Летучая будет заниматься на Первом канале

В Избранное

Москва, 30 октября. Первый канал подтвердил то, что Елена Летучая станет новой ведущей крупнейшей российской телекомпании. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что Первый канал заинтересовал репортаж Летучей из Воронежской больницы №2, где ее усилиями были обнаружены антисанитарные условия и грубые нарушения. Сюжет программы «Ревизорро» привлек внимание к проблеме, после чего за наведение порядка в больнице взялись местные волонтеры, а прокуратура начала проверку.

«Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях», – приводит ТАСС комментарий пресс-службы Первого канала.

Отметим, в рамках проекта «Летучий отряд» телеведущая соберет команду единомышленников, которые научат зрителей бороться за свои права. Чтобы обратиться за советом, достаточно будет написать письмо на сайт Первого канала или поделиться своим видео в социальных сетях с хэштегом #летучийотряд. Каждую неделю проект будет разбирать одно из поступивших обращений.

