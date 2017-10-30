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Сирия сегодня: боевики угрожают Идлибу, в России создана 3D-модель Пальмиры
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    Сирия сегодня: боевики угрожают Идлибу, в России создана 3D-модель Пальмиры

    14:24  30 Октября 2017
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    Сирия сегодня: боевики угрожают Идлибу, в России создана 3D-модель Пальмиры

    Сирия, 30 октября. В Госдуме заявили, что задачи военной операции России в Сирии практически выполнены. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев предупредил, что сохраняется угроза наступления боевиков в зоне деэскалации в Идлибе. Сирии передадут 3D-модель Пальмиры в ходе Международного культурного форума в Петербурге.

    Шаманов: задачи военной операции РФ в Сирии практически выполнены

    Основные задачи военной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии почти выполнены. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в ходе межпарламентской встречи депутатов российского и казахстанского парламентов, которая прошла в столице Казахстана Астане.

    «Мы рассчитываем, что до конца текущего года сирийские правительственные силы восстановят контроль над восточной границей Сирии, и «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.) прекратит свое существование как организованная военная структура», — заявил Шаманов.

    В свои дома вернулись более миллиона мирных граждан

    По словам Шаманова, с начала операции российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) в Сирии осенью 2015 года, в свои дома вернулись более миллиона мирных граждан, ранее вынужденных бежать, спасаясь от террористов.

    Ранее Минобороны РФ заявило, что правительственные силы Сирии контролируют около 95% территории страны.

    Спецпредставитель президента РФ: угроза наступления боевиков в Идлибе сохраняется

    В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб сохраняется угроза нападений террористов, рассказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в интервью RT и телеканалу «Россия-24».

    «Мы действительно смогли значительно стабилизировать ситуацию на земле, — отметил дипломат. — Конечно, существуют определенные сложности, связанные с провокационными действиями отдельных групп [радикалов-исламистов], которые находятся в зонах деэскалации».

    Угроза наступления боевиков в Идлибе сохраняется

    Также, по словам спецпредставителя президента РФ, Москва надеется, что очередной раунд переговоров по Сирии, который в ближайшие дни стартует в Астане, позволит добиться прогресса в вопросе освобождения пленных, а также побудит оппозицию вести конструктивный диалог с официальным Дамаском.

    «Надеемся, что в ходе седьмого раунда (переговоров в Астане) эти вопросы будут урегулированы, по крайней мере — в части, необходимой для того, чтобы продвинуть тему укрепления доверия между противоборствующими сторонами», — отметил Лаврентьев.

    Также спецпредставитель президента РФ отметил, что президент Сирии Башар Асад настроен на переход к политическому урегулированию в стране.

    Петербург передаст Сирии 3D-модель Пальмиры

    Представителям Сирии передадут 3D-модель Пальмиры в ходе VI Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    «В ходе Международного культурного форума Сирии будет передана 3D-модель Пальмиры, сейчас она завершена», — отметил Пиотровский.

    Петербург передаст Сирии 3D-модель Пальмиры

    Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года российские специалисты провели аэрофотосъемку Пальмиры. Это было сделано в ходе комплексной экспедиции Института истории материальной культуры РАН. На основании сделанных исследований была создана 3D-модель Пальмиры, которая, возможно, на сегодня является последней фиксацией всемирно известных архитектурных ансамблей древнего города-памятника, серьезно пострадавших от рук исламистов ИГИЛ. Созданная российскими учеными модель Пальмиры в перспективе позволит более предметно обсуждать вопросы будущих восстановительных работ в этом древнем городе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #пальмира #идлиб
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