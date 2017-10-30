Такого не было даже в 90-е: эксперт предсказал Украине холодную зиму без угля

В Избранное

Киев, 30 октября. Эксперт рынка энергетики Валентин Землянский заявил, что ситуация с углем на Украине достигла критического уровня. Такого не было даже в 90-е годы, отметил он.

По словам Землянского, сейчас в стране зафиксирован дефицит в четыре миллиона тонн угля. Россия является единственным местом, где Украина может получить столь необходимый запас угля.

«Даже в 90-е годы не было такой ситуации. Даже не по причине низких запасов на складах, а по причине того, что мы не совсем понимаем, где его брать в течение зимы, потому что у нас до четырех миллионов тонн дефицита на сегодняшний день», — заявил Землянский в эфире телеканала NewsOne.

Физически этот уголь существует только в России, отмечает эксперт. Больше его взять просто негде. До сих пор остается неизвестным, как Украина будет справляться с ситуацией, когда наступит настоящая зима.

Ранее сообщалось, что Украина получила седьмую партию африканского угля.