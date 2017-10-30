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Ракка: гражданский совет города намерен приступить к расчистке завалов
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    Ракка: гражданский совет города намерен приступить к расчистке завалов

    13:30  30 Октября 2017
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    Ракка: гражданский совет города намерен приступить к расчистке завалов

    Ракка, 30 октября. Западная коалиция направила в Ракку строительную технику.

    Местные источники в Сирии сообщили, что силы международной коалиции передали гражданскому совету Ракки партию строительной техники, которая будет использоваться при расчистке завалов. Совет заявил о своем намерении приступить к работам в течение недели. Одновременно будет вестись разминирование домов и улиц.

    Ранее сообщалось, что в результате действий курдского ополчения и бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США около 80 процентов Ракки превращено в руины.

    Местные источники подчеркивают, что курды препятствуют возвращению мирных жителей в их дома, замечены случаи столкновений гражданских лиц и ополченцев.

    Ракка: гражданский совет города намерен приступить к расчистке завалов

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #коалиция #ракка #завалы
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