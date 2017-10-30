Ребенка придавило деревом во время снежного шторма на Украине

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Киев, 30 октября. Дерево придавило ребенка во время снежного шторма на западе Украины. ЧП произошло в Ивано-Франковской области, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Шквалистый ветер с дождем и мокрым снегом обрушился на регион 29–30 октября. В Ивано-Франковской области зафиксировали падение 12 деревьев, в результате этого в одном из сел пострадал ребенок 2009 года рождения.

Пострадавший был доставлен в реанимацию. Кроме того, повреждения получили три автомобиля. В пресс-службе уточнили, что в результате падения дерева пострадал также житель города Черновцы. 40-летний мужчина оказался зажат в машине. Прибывшие на место спасатели освободили его, распилив дерево.