Южный вернулся в топ-100 рейтинга ATP после победы во Вьетнаме

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Москва, 30 октября. Российский теннисист Михаил Южный вернулся в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержав победу во вьетнамском Хошимине. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В минувшее воскресенье 35-летний россиянин одержал победу над представителем Австралии Джоном Миллменом в двух партиях финальной встречи.

ATP Challenger roundup: Teenage success, Mikhail Youzhny goes back-to-back https://t.co/WDlumnzgNx pic.twitter.com/MvXwme1tGf — VAVEL USA Tennis (@VAVELUSATennis) October 30, 2017

Победа позволила российскому спортсмену подняться в рейтинге на 14 пунктов, сообщает АиФ.

Таким образом, Южный расположился на 87-м месте.

Безоговорочным лидером рейтинга по-прежнему является испанский теннисист Рафаэль Надаль.