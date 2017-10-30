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Южный вернулся в топ-100 рейтинга ATP после победы во Вьетнаме
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    Южный вернулся в топ-100 рейтинга ATP после победы во Вьетнаме

    13:14  30 Октября 2017
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    Южный вернулся в топ-100 рейтинга ATP после победы во Вьетнаме

    Москва, 30 октября. Российский теннисист Михаил Южный вернулся в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержав победу во вьетнамском Хошимине. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации. 

    В минувшее воскресенье 35-летний россиянин одержал победу над представителем Австралии Джоном Миллменом в двух партиях финальной встречи. 

    Победа позволила российскому спортсмену подняться в рейтинге на 14 пунктов, сообщает АиФ

    Таким образом, Южный расположился на 87-м месте.

    Безоговорочным лидером рейтинга по-прежнему является испанский теннисист Рафаэль Надаль.

    Автор: Дана Балан
    #вьетнам #теннис #надаль #южный
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