Песков прокомментировал президентские планы Гордон

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Москва, 30 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения журналистки Екатерины Гордон стать кандидатом в президенты РФ.

Он напомнил, что Конституция России предусматривает набор условий возможности участия в выборах на пост лидера страны, и среди них нет положений о причастности к политической деятельности.

«Читаем Конституцию – определяем соответствие. Больше говорить не о чем», — подчеркнул Песков.

Сама Гордон утверждает, что акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре текущего года.

Ранее о своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ заявила телеведущая Ксения Собчак.