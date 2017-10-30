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Песков прокомментировал президентские планы Гордон
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    Песков прокомментировал президентские планы Гордон

    13:04  30 Октября 2017
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    Песков прокомментировал президентские планы Гордон

    Москва, 30 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения журналистки Екатерины Гордон стать кандидатом в президенты РФ.

    Он напомнил, что Конституция России предусматривает набор условий возможности участия в выборах на пост лидера страны, и среди них нет положений о причастности к политической деятельности.

    «Читаем Конституцию – определяем соответствие. Больше говорить не о чем», — подчеркнул Песков.

    Сама Гордон утверждает, что акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

    Напомним, очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре текущего года.

    Ранее о своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ заявила телеведущая Ксения Собчак. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #песков #кремль #президент #гордон #выборы-2018
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