САА при поддержке ВКС РФ начала новую операцию на востоке провинции Хама

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Хама, 30 октября. ВКС РФ поддержали правительственные войска Сирии при наступлении на позиции «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства»1 в восточной Хаме.

В провинции Хама продолжаются столкновения сирийской армии с боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (обе организации запрещены в России). Под ударами российской авиации джихадисты оставляют все новые населенные пункты к северо-западу от трассы Шейх Хилал — Итрия.

Военные источники в Сирии сообщают, что в ходе недавних столкновений союзным войскам удалось зачистить от террористов семь населенных пунктов. На руку сирийцам играет противостояние боевиков, за последние дни в результате междоусобной войны уничтожено несколько десятков исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.