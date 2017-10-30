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Украина
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САА при поддержке ВКС РФ начала новую операцию на востоке провинции Хама
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    САА при поддержке ВКС РФ начала новую операцию на востоке провинции Хама

    13:10  30 Октября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ начала новую операцию на востоке провинции Хама

    Хама, 30 октября. ВКС РФ поддержали правительственные войска Сирии при наступлении на позиции «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства»1 в восточной Хаме.

    В провинции Хама продолжаются столкновения сирийской армии с боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (обе организации запрещены в России). Под ударами российской авиации джихадисты оставляют все новые населенные пункты к северо-западу от трассы Шейх Хилал — Итрия.

    Военные источники в Сирии сообщают, что в ходе недавних столкновений союзным войскам удалось зачистить от террористов семь населенных пунктов. На руку сирийцам играет противостояние боевиков, за последние дни в результате междоусобной войны уничтожено несколько десятков исламистов.

    САА при поддержке ВКС РФ начала новую операцию на востоке провинции Хама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #саа #джебхат ан-нусра
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