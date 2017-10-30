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Мексиканские власти изъяли все средства и ценности из частных сейфов россиян
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    Мексиканские власти изъяли все средства и ценности из частных сейфов россиян

    13:18  30 Октября 2017
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    Мексиканские власти изъяли все средства и ценности из частных сейфов россиян

    Канкун, 30 октября. В мексиканском Канкуне изъяты свыше 1,5 тыс. частных сейфов, в том числе принадлежащих российским гражданам.

    По имеющимся данным, в сейфах хранилища First National Security de Mexico находилась собственность граждан РФ. Впрочем, на данный момент не уточняется точное количество ячеек, принадлежащих россиянам.

    По словам почетного консула России в Мексике Армины Вольперты, местные власти объяснили свои действия поиском незадекларированных денежных средств, которые были получены незаконным путем, но в результате пострадали обычные граждане, сообщает РИА Новости.

    Мексиканские власти изъяли все средства и ценности из частных сейфов россиян

    Местные власти предлагают арендаторам приехать в Мехико и сообщить о том, как те или иные средства у них оказались. Дипломат отметила, что здесь могут возникнуть сложности, потому что в сейфах также находились фамильные ценности.

    Для пресечения беспорядков в город стянули дополнительные силы правоохранительных органов, а по периметру Канкуна образовались блокпосты.

    Полученные преступным способом средства ищут в связи с расследованием деятельности бывшего губернатора штата.

    Автор: Дана Балан
    #мексика #канкун #средства #сейфы #ячейки
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