Мексиканские власти изъяли все средства и ценности из частных сейфов россиян

В Избранное

Канкун, 30 октября. В мексиканском Канкуне изъяты свыше 1,5 тыс. частных сейфов, в том числе принадлежащих российским гражданам.

По имеющимся данным, в сейфах хранилища First National Security de Mexico находилась собственность граждан РФ. Впрочем, на данный момент не уточняется точное количество ячеек, принадлежащих россиянам.

@aristeguicnn @luispazos1

Con este papelito de la SEIDO pegado en First National Security de México Incautan las cajas de seguridad en Cancún. Y despoja ilegalmente a los usuarios de sus patrimonios. pic.twitter.com/uP3fvud0oq — MaGRC (@MLupitaR) October 30, 2017

По словам почетного консула России в Мексике Армины Вольперты, местные власти объяснили свои действия поиском незадекларированных денежных средств, которые были получены незаконным путем, но в результате пострадали обычные граждане, сообщает РИА Новости.

Местные власти предлагают арендаторам приехать в Мехико и сообщить о том, как те или иные средства у них оказались. Дипломат отметила, что здесь могут возникнуть сложности, потому что в сейфах также находились фамильные ценности.

Для пресечения беспорядков в город стянули дополнительные силы правоохранительных органов, а по периметру Канкуна образовались блокпосты.

Полученные преступным способом средства ищут в связи с расследованием деятельности бывшего губернатора штата.