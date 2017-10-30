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Киев, 30 октября. Россия за последние 10 лет доказала, что сильная страна, с мнением, которой необходимо считаться. Стереотипы о балалайках, медведях и водке разрушены, заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

Волошин прокомментировал свежую обложку журнала The Economist, на которой изображен Владимир Путин. Иллюстрацию журналисты сопроводили подписью: «Царь был рожден через 100 лет после революции».

Волошин обратил внимание, что еще лет 10 назад на обложке, посвященной России, были бы размещены «водка, медведь, балалайка».

«Ничего этого нет, потому что в мире увидели, что Россия — это не смешная полуразваленная пьяная страна, где мужик на балалайке, а это большая мощь», — цитирует его «ПолитНавигатор».

Он подчеркнул, что Путина и лидера США Дональда Трампа мировые СМИ изображают «как что-то угрожающее, а не как что-то такое, над чем можно смеяться».