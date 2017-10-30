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Украинский дипломат: Россия — не смешная пьяная страна, а большая мощь
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    Украинский дипломат: Россия — не смешная пьяная страна, а большая мощь

    13:25  30 Октября 2017
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    Украинский дипломат: Россия — не смешная пьяная страна, а большая мощь

    Киев, 30 октября. Россия за последние 10 лет доказала, что сильная страна, с мнением, которой необходимо считаться. Стереотипы о балалайках, медведях и водке разрушены, заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

    Волошин прокомментировал свежую обложку журнала The Economist, на которой изображен Владимир Путин. Иллюстрацию журналисты сопроводили подписью: «Царь был рожден через 100 лет после революции».

    Волошин обратил внимание, что еще лет 10 назад на обложке, посвященной России, были бы размещены «водка, медведь, балалайка».

    «Ничего этого нет, потому что в мире увидели, что Россия — это не смешная полуразваленная пьяная страна, где мужик на балалайке, а это большая мощь», — цитирует его «ПолитНавигатор».

    Украинский дипломат: Россия — не смешная пьяная страна, а большая мощь

    Он подчеркнул, что Путина и лидера США Дональда Трампа мировые СМИ изображают «как что-то угрожающее, а не как что-то такое, над чем можно смеяться».

    «Если бы Украину изобразили,- заключил эксперт, — то никто бы не изобразил Порошенко (президента Украины Петра Порошенко. — Прим. ФАН), как президента, которого стоит побаиваться».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #украина #водка #мид #медведи #баллалайка
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