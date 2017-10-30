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Жириновский объяснил, почему Собчак не нужно допускать к выборам
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    Жириновский объяснил, почему Собчак не нужно допускать к выборам

    13:39  30 Октября 2017
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    Жириновский объяснил, почему Собчак не нужно допускать к выборам

    Москва, 30 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что власти РФ ввергнут российское общество в ненужную нервозность, допустив к президентским выборам телеведущую Ксению Собчак, ранее заявившую, что не она признает российский статус Крыма.

    «Зачем мы создаем нервозность? Подумайте о жителях Крыма. Они не понимают, что может быть, девочка случайно сказала. Они думают, что в Кремле уже начинают менять мнение», — сказал политик в эфире телеканала «Россия-1».

    По словам Жириновского, 2 млн россиян теперь переживают насчет того, как будут чувствовать до выборов президента, которые пройдут в марте 2018 года. 

    «А вдруг изменит Россия свою политику, — пояснил лидер ЛДПР. — Так нельзя кидаться своими гражданами».

    Жириновский также напомнил, что «Собчак совершила уголовное преступление», подвергнув сомнению принадлежность Крыма.

    Жириновский объяснил, почему Собчак не нужно допускать к выборам

    Напомним, 25 октября лидер ЛДПР заявил, что Ксению Собчак, изъявившую желание баллотироваться в президенты России, следует посадить «лет на пять» за слова о том, что Крым принадлежит Украине с международной точки зрения.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #жириновский #собчак #выборы-2018
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