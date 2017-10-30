Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Такого не было даже в 90-е: эксперт предсказал Украине холодную зиму без угля
Общество
Поклонская объяснила провал «Матильды« «подлостью и трусостью» ее создателей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Поклонская объяснила провал «Матильды« «подлостью и трусостью» ее создателей

    13:10  30 Октября 2017
    56

    Поклонская объяснила провал «Матильды« «подлостью и трусостью» ее создателей

    Москва, 30 октября. Скандальный фильм «Матильда» Алексея Учителя за первый уикэнд показа собрал более 229 миллионов рублей, так и не став лидером проката.

    Российское фэнтези «Последний богатырь» стало лидером российского проката, собрав 448 миллионов рублей. На третье место попала очередная часть «Пилы», собравшая более 130 миллионов рублей за премьерные выходные.

    Стоит отметить, что «Матильду» показывают в меньшем числе кинотеатров, нежели «Последний богатырь».

    Как сообщает РИАМО, историческая драма «Матильда» Алексея Учителя повествует об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вышла в российский прокат 26 октября.

    Еще за несколько месяцев до премьеры «Матильды» разгорелся большой скандал при участии депутата Госдумы Натальи Поклонской. В частности, Поклонская утверждает, что новый фильм Алексея Учителя оскорбляет чувства верующих. Протест против «Матильды» вылился в ряд громких инцидентов.

    Сама Поклонская считает, что фильм снимался «не для сборов, а для того, чтобы осквернить историю и веру народа».

    «Слава Богу, благодаря подлости и трусости создателей проекта и искренней позиции большинства людей, для которых честь и достоинство Родины не пустые слова, этого сделать не удалось», — объяснила Поклонская низкие сборы скандального фильма Учителя в комментарии РБК.

    Автор: Дима Оленин
    #матильда #прокат
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        112
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        739
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        307
        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        5:50   30 Октября 2017
        1500