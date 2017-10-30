Поклонская объяснила провал «Матильды« «подлостью и трусостью» ее создателей

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Москва, 30 октября. Скандальный фильм «Матильда» Алексея Учителя за первый уикэнд показа собрал более 229 миллионов рублей, так и не став лидером проката.

Российское фэнтези «Последний богатырь» стало лидером российского проката, собрав 448 миллионов рублей. На третье место попала очередная часть «Пилы», собравшая более 130 миллионов рублей за премьерные выходные.

Стоит отметить, что «Матильду» показывают в меньшем числе кинотеатров, нежели «Последний богатырь».

Как сообщает РИАМО, историческая драма «Матильда» Алексея Учителя повествует об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вышла в российский прокат 26 октября.

Еще за несколько месяцев до премьеры «Матильды» разгорелся большой скандал при участии депутата Госдумы Натальи Поклонской. В частности, Поклонская утверждает, что новый фильм Алексея Учителя оскорбляет чувства верующих. Протест против «Матильды» вылился в ряд громких инцидентов.

Сама Поклонская считает, что фильм снимался «не для сборов, а для того, чтобы осквернить историю и веру народа».