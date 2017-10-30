Ядерные учения говорят о претензиях США на роль «глобального полицейского» — Кисляк

В Избранное

Москва, 30 октября. Проводимые в США учения стратегических ядерных сил не угрожают России, однако свидетельствуют о том, что Штаты продолжают воспринимать себя в качестве «глобального политического полицейского», который должен быть готов осуществлять воздействие на другие государства в любой точке мира. Об этом заявил экс-посол России в США, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк.

«Существует разница между американскими и российскими учениями, — объяснил Кисляк. — Наши учения всегда направлены на обеспечение собственной безопасности, а американцы, судя по высказываниям официальных лиц, на этих учениях будут тренироваться оказывать разноплановое воздействие на любого противника, в любое время и в любой точке мира».

По словам экс-посла в США, учения не несут опасности для России, поскольку у РФ есть все необходимые средства сдерживания, однако «возникает ощущение, что США продолжают свои претензии на роль глобального политического полицейского».

«Это не может не настораживать, особенно учитывая структуру стратегических наступательных сил, которую они выстраивают», — отметил Кисляк в беседе с РИА Новости.

Напомним, учения стратегических сил США «Глобальный гром» начались в понедельник. Их целью, как заявил официальный представитель стратегического командования США Брайан Макгуир, является отработка средств как глобального удара, так и противоракетной обороны.

Ранее Ura.ru сообщило о начале стратегических учений США. Учения проходят на фоне крайне напряженной ситуации на Корейском полуострове.