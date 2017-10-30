Dizaster рассказал, как готовил баттл года с Оксимироном

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Лос-Анджелес, 30 октября. Американский рэпер Dizaster рассказал, как совместно с российским исполнителем Оксимироном готовил баттл года.

«Мы вдвоем обо всем договорились и организовали», — констатировал американец, рассказывая о словесном поединке, состоявшемся в Лос-Анджелесе.

Он обратил внимание, что хотел с Оксимироном все подготовить самостоятельно. Однако из-за серьезной занятости полностью это осуществить не получилось и рэперы выбрали для схватки канадскую площадку King of the Dot.

«В последний момент мы все же отдали батл KOTD, потому что… Понимаешь, у нас все выглядело не очень», — цитирует Dizaster «Ридус».

Однако рэпер подчеркнул, что других договоренностей у него с россиянином не было: тексты они готовили самостоятельно.