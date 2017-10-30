Dizaster рассказал, как готовил баттл года с Оксимироном
Лос-Анджелес, 30 октября. Американский рэпер Dizaster рассказал, как совместно с российским исполнителем Оксимироном готовил баттл года.
«Мы вдвоем обо всем договорились и организовали», — констатировал американец, рассказывая о словесном поединке, состоявшемся в Лос-Анджелесе.
Он обратил внимание, что хотел с Оксимироном все подготовить самостоятельно. Однако из-за серьезной занятости полностью это осуществить не получилось и рэперы выбрали для схватки канадскую площадку King of the Dot.
«В последний момент мы все же отдали батл KOTD, потому что… Понимаешь, у нас все выглядело не очень», — цитирует Dizaster «Ридус».
Однако рэпер подчеркнул, что других договоренностей у него с россиянином не было: тексты они готовили самостоятельно.
«Окси — более успешная машина, я не могу этого объяснить, — цитирует американца Lenta.ru. — У меня до сих пор нет структуры, и то, что он делает, — это мой следующий шаг. Поэтому я абсолютно точно ставлю его выше себя, на 100 процентов».