Елену Летучую переманили на Первый канал

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Москва, 30 октября. Российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер Елена Летучая будет работать на Первом канале.

«Да, Елена Летучая переходит на Первый, подробности появятся позднее», — сообщил ТАСС в понедельник источник, близкий к руководству канала.

Летучая стала известна в России благодаря телепроекту «Ревизорро», где она была продюсером и ведущей программы с 2014 по 2016 год. Кроме того, журналистка является автором и ведущей программ «Территория мужчин» и «ART Life» на канале Global Star TV, а также автором документальных фильмов для телеканалов «Пятница», СТС и ТВ3.