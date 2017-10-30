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Украина
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Общество
Елену Летучую переманили на Первый канал
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    Елену Летучую переманили на Первый канал

    12:35  30 Октября 2017  /обновлено: 13:13  30 Октября 2017
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    Елену Летучую переманили на Первый канал

    Москва, 30 октября. Российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер Елена Летучая будет работать на Первом канале. 

    «Да, Елена Летучая переходит на Первый, подробности появятся позднее», — сообщил ТАСС в понедельник источник, близкий к руководству канала.

    Летучая стала известна в России благодаря телепроекту «Ревизорро», где она была продюсером и ведущей программы с 2014 по 2016 год. Кроме того, журналистка является автором и ведущей программ «Территория мужчин» и «ART Life» на канале Global Star TV, а также автором документальных фильмов для телеканалов «Пятница», СТС и ТВ3.

    Автор: Тимур Румянцев
    #первый канал #телевидение #елена летучая
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