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Не пустой звук: Собянин рассказал о своем отношении к политическим репрессиям
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    Не пустой звук: Собянин рассказал о своем отношении к политическим репрессиям

    12:33  30 Октября 2017
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    Не пустой звук: Собянин рассказал о своем отношении к политическим репрессиям

    Москва, 30 октября. Столичный мэр Сергей Собянин в своем микроблоге в социальной сети Twitter рассказал о своем отношении к политическим репрессиям советского периода. 

    Градоначальник отметил, что «день памяти жертв политических репрессий для миллионов россиян — это не пустой звук». 

    «Мы скорбим по жертвам сталинских репрессий. При этом всегда был против очернения сложной и противоречивой истории того периода», — подчеркнул Собянин. 

    Он также добавил, что нужно помнить «нашу историю, наши победы и трагедии», сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, в минувшее воскресенье десятки людей пришли на акцию «Возвращение имен», приуроченную ко Дню памяти жертв политических репрессий в СССР, которая прошла у Соловецкого камня, расположенного на Лубянской площади Москвы. 

       

    Автор: Дана Балан
    #москва #собянин #репрессии
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