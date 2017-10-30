Не пустой звук: Собянин рассказал о своем отношении к политическим репрессиям

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Москва, 30 октября. Столичный мэр Сергей Собянин в своем микроблоге в социальной сети Twitter рассказал о своем отношении к политическим репрессиям советского периода.

Градоначальник отметил, что «день памяти жертв политических репрессий для миллионов россиян — это не пустой звук».

День памяти жертв политических репрессий для миллионов россиян не пустой звук. Для меня и моих родителей тоже https://t.co/vbY8i1OD57 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 30, 2017

«Мы скорбим по жертвам сталинских репрессий. При этом всегда был против очернения сложной и противоречивой истории того периода», — подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что нужно помнить «нашу историю, наши победы и трагедии», сообщает «Свободная пресса».

Напомним, в минувшее воскресенье десятки людей пришли на акцию «Возвращение имен», приуроченную ко Дню памяти жертв политических репрессий в СССР, которая прошла у Соловецкого камня, расположенного на Лубянской площади Москвы.