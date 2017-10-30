Неизвестные повредили готовящийся к вылету самолет в Швеции

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Стокгольм, 30 октября. Неизвестные сумели проникнуть на территорию воздушной гавани в шведском городе Елливаре и повредили пассажирский лайнер, который должен был вылететь в Стокгольм. Об этом в понедельник сообщило издание Aftonbladet.

По информации издания, сообщение об инциденте поступило в 07.30 (по московскому времени).

Flygplan saboterat i samband med inbrott på svensk flygplats https://t.co/FdvDb3lqJJ pic.twitter.com/BYvuBYn4ak — Aftonbladet (@Aftonbladet) October 30, 2017

Как отметили в шведской полиции, неизвестные злоумышленники проникли на территорию аэропорта, повредили судно, вылет которого отменен.

Согласно данным газеты, поврежденный самолет находится в собственности перевозчика Nextjet, представитель которого заявила, что обстоятельства инцидента указывают на попытку саботажа.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются детали и причины инцидента.