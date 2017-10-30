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Неизвестные повредили готовящийся к вылету самолет в Швеции
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    Неизвестные повредили готовящийся к вылету самолет в Швеции

    12:22  30 Октября 2017
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    Неизвестные повредили готовящийся к вылету самолет в Швеции

    Стокгольм, 30 октября. Неизвестные сумели проникнуть на территорию воздушной гавани в шведском городе Елливаре и повредили пассажирский лайнер, который должен был вылететь в Стокгольм. Об этом в понедельник сообщило издание Aftonbladet.

    По информации издания, сообщение об инциденте поступило в 07.30 (по московскому времени).

    Как отметили в шведской полиции, неизвестные злоумышленники проникли на территорию аэропорта, повредили судно, вылет которого отменен.

    Согласно данным газеты, поврежденный самолет находится в собственности перевозчика Nextjet, представитель которого заявила, что обстоятельства инцидента указывают на попытку саботажа. 

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются детали и причины инцидента.

    Автор: Дана Балан
    #самолет #швеция #аэропорт #саботаж
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