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ЦБ РФ в «секретном письме» назвал причины краха банка «Югра»
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    ЦБ РФ в «секретном письме» назвал причины краха банка «Югра»

    12:27  30 Октября 2017
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    ЦБ РФ в «секретном письме» назвал причины краха банка «Югра»

    Москва, 30 октября. Центробанк России не предпринял каких-либо экстраординардных мер для того, чтобы поддержать «на плаву» российский банк «Югра», который не так давно лишился лицензии, поскольку банк не играл значимую роль в российской банковской системе. Об этом, по сообщениям СМИ, написал первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в письме под грифом «для служебного пользования» председателю думского комитета Анатолию Аксакову.

    Как указывает Тулин, активы «Югры» составляли не более 0,4% от всего объема российского банковского сектора. При этом банк был свободен от межбанковских кредитов — лимиты на «Югру» были закрыты за несколько месяцев до того, как была введена временная администрация, отмечает Тулин.

    ЦБ РФ в «секретном письме» назвал причины краха банка «Югра»

    По словам Тулина, пишет Ura.ru, Центробанк своими указаниями пытался повысить качество вкладов «Югры», однако не встретил понимания со стороны руководства банка — продолжалось привлечение вкладов для населения и кредитов для проектов бенефициаров банка, при этом не было значимого кредитования населения и бизнеса. При этом банк пытался обойти запреты ЦБ, что в итоге и привело к лишению его лицензии.

    Автор: Валентин Меликов
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