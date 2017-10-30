ЦБ РФ в «секретном письме» назвал причины краха банка «Югра»

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Москва, 30 октября. Центробанк России не предпринял каких-либо экстраординардных мер для того, чтобы поддержать «на плаву» российский банк «Югра», который не так давно лишился лицензии, поскольку банк не играл значимую роль в российской банковской системе. Об этом, по сообщениям СМИ, написал первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в письме под грифом «для служебного пользования» председателю думского комитета Анатолию Аксакову.

Как указывает Тулин, активы «Югры» составляли не более 0,4% от всего объема российского банковского сектора. При этом банк был свободен от межбанковских кредитов — лимиты на «Югру» были закрыты за несколько месяцев до того, как была введена временная администрация, отмечает Тулин.

По словам Тулина, пишет Ura.ru, Центробанк своими указаниями пытался повысить качество вкладов «Югры», однако не встретил понимания со стороны руководства банка — продолжалось привлечение вкладов для населения и кредитов для проектов бенефициаров банка, при этом не было значимого кредитования населения и бизнеса. При этом банк пытался обойти запреты ЦБ, что в итоге и привело к лишению его лицензии.