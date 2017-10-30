Названо самое популярное женское имя 2017 года

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Лондон, 30 октября. Эксперт по именам, американка Лаура Уоттенберг заявила, что в 2017 году самым популярным женским именем стала София.

«Я была поражена, что одно и то же звучание в одно и то же время было выбрано такими разными языками и культурами», — цитирует слова эксперта «Ридус» со ссылкой на британскую газету Daily Express.

В статье отмечается, что Уоттенберг проанализировала данные об именах новорожденных, родившихся в 48 странах мира. Согласно ее данным, имя София одинаково популярно в Мексике, России, Эстонии, Словакии, Италии, Швейцарии, Чили.

Отмечается, что эксперт Лаура Уоттенберг изучает человеческие имена с точки зрения этимологических и культурологических аспектов.