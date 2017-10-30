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Украина
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Шведский телеканал обвинил российских хакеров в массовой кибератаке
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    Шведский телеканал обвинил российских хакеров в массовой кибератаке

    12:07  30 Октября 2017
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    Шведский телеканал обвинил российских хакеров в массовой кибератаке

    Стокгольм, 30 октября. Шведский канал SVT обвинил российскую сторону в распространении вируса-вымогателя, который отправил миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний.

    В ходе журналистского расследования выяснилось, что замаскированный под электронную почту вирус шифрует компьютерные файлы и требует выкуп в размере 4-6 тысяч крон в биткоинах для разблокировки.

    Согласно данным телеканала, только на территории Швеции вирус был отправлен на 1,6 млн электронных адресов. Всего атаке подверглось более 30 стран, в том числе Австралия, Польша, Испания, Турция, Индия.

    Журналисты утверждают, что располагают доказательствами причастности российских хакеров к распространению вируса. Соответствующий вывод следует из переписки самих вымогателей.

    «Доказательствами вины российских хакеров телеканал назвал то, что «криптографическая программа посылает ключ на сервер в России», а IP-адрес «управляется с подключения в центре Санкт-Петербурга», — отмечает ТАСС.

    Автор: Дима Оленин
    #швеция #вирус
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