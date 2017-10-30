Шведский телеканал обвинил российских хакеров в массовой кибератаке

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Стокгольм, 30 октября. Шведский канал SVT обвинил российскую сторону в распространении вируса-вымогателя, который отправил миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что замаскированный под электронную почту вирус шифрует компьютерные файлы и требует выкуп в размере 4-6 тысяч крон в биткоинах для разблокировки.

Согласно данным телеканала, только на территории Швеции вирус был отправлен на 1,6 млн электронных адресов. Всего атаке подверглось более 30 стран, в том числе Австралия, Польша, Испания, Турция, Индия.

Журналисты утверждают, что располагают доказательствами причастности российских хакеров к распространению вируса. Соответствующий вывод следует из переписки самих вымогателей.