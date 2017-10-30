Донбасс сегодня: «правосеки» грабят мариупольцев, тишина в ЛНР, хоррор от украинских СМИ

В Избранное

Новороссия, 30 октября. ВСУ бьют по ДНР, в ЛНР радуются тишине; украинские СМИ «порадовали» аудиторию новостью о самостреле бойцов ДНР; в Мариуполе радикалы «Правого сектора»1 ограбили местного жителя. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Военная обстановка

За минувшие сутки 11 населенных пунктов ДНР подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории мирных городов было выпущено более 1 тысячи 270 мин, артиллерийских и танковых снарядов, а также гранат различного типа. В числе прочего огонь велся из артиллерийских систем калибром 122 мм, а также из минометов калибром 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями. Всего военные национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 33 раза.

Впервые с начала «школьного перемирия» военные ЛНР не зафиксировали ни одного обстрела своей территории с позиций ВСУ. Военный спикер ЛНР подполковник Андрей Марочко даже заговорил о приветствии таких действий со стороны противника, который якобы демонстрирует готовность к выполнению минских соглашений.

Однако, по мнению корреспондента ФАН, работающего в Донбассе, тишина связана с проведением в передовых подразделениях ВСУ внутренних мероприятий, в том числе, ротационных, и проверок, о которых ранее сообщала луганская разведка. Вполне вероятно, что ВСУ и национальная гвардия не продержатся в тишине и двух дней, и обстрелы ЛНР возобновятся.

Небоевые потери ВСУ

Донецкая военная разведка сообщила новые данные о небоевых потерях ВСУ в районе подконтрольного Киеву Артемовска. Так, при погрузке боевой машины пехоты (БМП) на железнодорожную платформу для отправки в пункт постоянной дислокации, БМП сорвалась и задавила насмерть сержанта Сергея Беловинцева. Причиной смерти, по информации донецких военных, послужила низкая подготовка подчиненных погибшего в вопросах погрузки техники на железнодорожные платформы.

Во время проведения описанных выше мероприятий на соседнем железнодорожном пути от удара электрическим током от контактной сети погиб солдат Александр Деев.

«Правый сектор» ограбил жителя Мариуполя

Генеральной прокуратурой ДНР проводится проверка обращения жителя находящегося под киевским управлением Мариуполя. Мужчина сообщил правоохранителям о преступлении, совершенном против него бойцами «Правого сектора» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в одном из публичных заведений Мариуполя.

На территории кафе «Людмила» двое бойцов националистического батальона отняли у потерпевшего золотой браслет и другие ценные вещи на общую сумму более 20 тысяч гривен (более 45 тысяч рублей — прим. ФАН). Больше года потерпевший пытался добиться от местной полиции каких-либо действий, но хода его заявлению так и не дали. За защитой своих прав мужчина обратился в генеральную прокуратуру ДНР, которая и проводит проверку изложенных сведений.

Радуйтесь, «патриоты»!

Очередная «перемога» пришла в украинское массовое сознание. «Самые честные» СМИ накануне побаловали своих потребителей новым «жестким хорором». Поводом к радости послужила публикация видеоролика, размещенного на YouTube-канале «Военного телевидения Украины».

На видео зафиксировано, как два светящихся объекта навесным огнем летят из левой части экрана в правую, и приземляются на расстоянии около 150 метров от выстрела, после чего взрываются. Отметим, что, вероятнее всего, это были гранаты ВОГ–17 от АГС.

Человек в военной форме «авторитетно» сообщил, что снаряды упалы в Песках (пригород Донецка). Он также добавил, что «боевики ДНР» стреляют по своим.

Но понять, действительно ли это Пески, а также откуда и куда были сделаны выстрелы, по видео не представляется возможным.

Точно так же невозможно установить, кто стреляет — ВС ДНР или ВСУ, так как на записи можно различить лишь два летящих огонька, все остальное — закадровые голоса бойцов и комментарий человека с грустными глазами.

Но этого и не нужно, украинские СМИ получили интересный информационный повод и, как прежде, понесли его в массы, все больше возбуждая ненависть в сердцах своей аудитории в отношении Донбасса.

1 Организация запрещена на территории РФ.