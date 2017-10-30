Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный петербуржец «заминировал» собственный автомобиль
Новороссия
Донбасс сегодня: «правосеки» грабят мариупольцев, тишина в ЛНР, хоррор от украинских СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс сегодня: «правосеки» грабят мариупольцев, тишина в ЛНР, хоррор от украинских СМИ

    12:42  30 Октября 2017
    86

    Донбасс сегодня: «правосеки» грабят мариупольцев, тишина в ЛНР, хоррор от украинских СМИ

    Новороссия, 30 октября. ВСУ бьют по ДНР, в ЛНР радуются тишине; украинские СМИ «порадовали» аудиторию новостью о самостреле бойцов ДНР; в Мариуполе радикалы «Правого сектора»1 ограбили местного жителя. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Военная обстановка

    За минувшие сутки 11 населенных пунктов ДНР подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории мирных городов было выпущено более 1 тысячи 270 мин, артиллерийских и танковых снарядов, а также гранат различного типа. В числе прочего огонь велся из артиллерийских систем калибром 122 мм, а также из минометов калибром 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями. Всего военные национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 33 раза.

    Впервые с начала «школьного перемирия» военные ЛНР не зафиксировали ни одного обстрела своей территории с позиций ВСУ. Военный спикер ЛНР подполковник Андрей Марочко даже заговорил о приветствии таких действий со стороны противника, который якобы демонстрирует готовность к выполнению минских соглашений.

    Однако, по мнению корреспондента ФАН, работающего в Донбассе, тишина связана с проведением в передовых подразделениях ВСУ внутренних мероприятий, в том числе, ротационных, и проверок, о которых ранее сообщала луганская разведка. Вполне вероятно, что ВСУ и национальная гвардия не продержатся в тишине и двух дней, и обстрелы ЛНР возобновятся.

    По территории мирных городов было выпущено более 1 тысячи 270 мин

    Небоевые потери ВСУ

    Донецкая военная разведка сообщила новые данные о небоевых потерях ВСУ в районе подконтрольного Киеву Артемовска. Так, при погрузке боевой машины пехоты (БМП) на железнодорожную платформу для отправки в пункт постоянной дислокации, БМП сорвалась и задавила насмерть сержанта Сергея  Беловинцева. Причиной смерти, по информации донецких военных, послужила низкая подготовка подчиненных погибшего в вопросах погрузки техники на железнодорожные платформы.

    Во время проведения описанных выше мероприятий на соседнем железнодорожном пути от удара электрическим током от контактной сети погиб солдат Александр Деев.

    Небоевые потери ВСУ

    «Правый сектор» ограбил жителя Мариуполя

    Генеральной прокуратурой ДНР проводится проверка обращения жителя находящегося под киевским управлением Мариуполя. Мужчина сообщил правоохранителям о преступлении, совершенном против него бойцами «Правого сектора» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в одном из публичных заведений Мариуполя.

    На территории кафе «Людмила» двое бойцов националистического батальона отняли у потерпевшего золотой браслет и другие ценные вещи на общую сумму более 20 тысяч гривен (более 45 тысяч рублей — прим. ФАН). Больше года потерпевший пытался добиться от местной полиции каких-либо действий, но хода его заявлению так и не дали. За защитой своих прав мужчина обратился в генеральную прокуратуру ДНР, которая и проводит проверку изложенных сведений.

    Радуйтесь, «патриоты»!

    Очередная «перемога» пришла в украинское массовое сознание. «Самые честные» СМИ накануне побаловали своих потребителей новым «жестким хорором». Поводом к радости послужила публикация видеоролика, размещенного на YouTube-канале «Военного телевидения Украины».

    Радуйтесь, «патриоты»!

    На видео зафиксировано, как два светящихся объекта навесным огнем летят из левой части экрана в правую, и приземляются на расстоянии около 150 метров от выстрела, после чего взрываются. Отметим, что, вероятнее всего, это были гранаты ВОГ–17 от АГС.

    Радуйтесь, «патриоты»!

    Человек в военной форме «авторитетно» сообщил, что снаряды упалы в Песках (пригород Донецка). Он также добавил, что «боевики ДНР» стреляют по своим.

    Радуйтесь, «патриоты»!

    Но понять, действительно ли это Пески, а также откуда и куда были сделаны выстрелы, по видео не представляется возможным.

    Радуйтесь, «патриоты»!

    Точно так же невозможно установить, кто стреляет — ВС ДНР или ВСУ, так как на записи можно различить лишь два летящих огонька, все остальное — закадровые голоса бойцов и комментарий человека с грустными глазами.

    Радуйтесь, «патриоты»!

    Но этого и не нужно, украинские СМИ получили интересный информационный повод и, как прежде, понесли его в массы, все больше возбуждая ненависть в сердцах своей аудитории в отношении Донбасса. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
    #всу #донбасс #украина #донецк #марочко #новороссия #луганск #ясиноватая #докучаевск #горловка #зайцево #дебальцево #станица луганская #широкино
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        109
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        727
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        307
        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        СМИ сообщили о планах Минстроя отстранить УК от сбора средств за услуги ЖКХ

        5:50   30 Октября 2017
        1498