Сирия на грани мира и войны: седьмая встреча в Астане как прелюдия к конгрессу народа САР

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Сегодня в Астане стартовал уже седьмой раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Представители пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана сообщили, что все делегации, которые примут участие в заседании, уже прибыли в столицу. Отмечается также, что в первый день в рамках седьмого этапа астанинских переговоров пройдут закрытые для представителей прессы двусторонние и многосторонние встречи, на которых стороны будут обсуждать основных вопросы повестки дня.

Один из главных вопросов будет связан с грядущим конгрессом народа Сирии, подчеркнул в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко. Фактически седьмое заседание в рамках Астанинского формата станет своего рода подготовкой к этой конференции, которая должна ознаменовать собой непосредственный переход от военных действий в арабской республике к процессу политического урегулирования, отметил наш собеседник.

«На встрече в Астане будет обсуждаться несколько важных тем, первая из которых — вопрос участия некоторых представителей умеренной оппозиции в этом ноябрьском конгрессе. Вопрос этот обоюдоострый, поскольку, с одной стороны, ряд сирийских оппозиционеров не желают садиться за стол переговоров с властями САР и, соответственно, принимать участие в конференции. С другой стороны, правительство Башара Асада также не хочет видеть некоторых представителей оппозиции на ноябрьской встрече. Соответственно, задача российских дипломатов, а также сопредседателей астанинской конференции — Турции и Ирана заключается в том, чтобы убедить и официальный Дамаск, и оппозицию в необходимости участия в этом конгрессе».

Напомним, идею создания мирного конгресса сирийского народа предложил Владимир Путин. Об этом президент РФ рассказал 19 октября на Валдайском форуме. В ходе этой конференции, которая пройдет в середине следующего месяца, после официального заявления Башара Асада о победе над терроризмом участники должны совместно решить ключевые проблемы, касающиеся послевоенного урегулирования Сирии. Идея данного конгресса предполагает участие в обсуждении всех политических сил страны, в том числе, конечно, курдских и разного рода оппозиционных блоков. При этом во главу угла должно быть поставлено стремление сохранить единство САР.

Таким образом, подчеркивает Александр Сотниченко, и Асад, и представители различных оппозиционных сил должны стать частью этого конгресса и признать право на участие в нем друг друга. Только в этом случае полноценный переход к политическому диалогу может быть осуществлен, и только тогда в Сирию, действительно, начнет возвращаться мирная жизнь.

Бесспорно, все это останется невозможным и без участия курдов, которые, считает эксперт, тоже немало сделали для победы над террористическими группировками в САР. Именно поэтому официальный Дамаск обязан принять их как одну из сторон переговоров, подчеркивает собеседник ФАН. В противном случае ноябрьская конференция и все дипломатические усилия российской стороны будут обессмыслены.

«Если курды не будут представлены на этом заседании, то конгресс можно будет считать несостоявшимся. Во-первых, они сейчас контролируют где-то треть территорий Сирии. Во-вторых, они также являются борцами с террористами ИГИЛ1. Фактически это единственная сирийская сила помимо официального руководства, которая внесла серьезный вклад в борьбу с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Если на конференцию удастся пригласить реальных представителей руководства этой курдской северной федерации и усадить их за стол переговоров с Асадом, которые вместе смогут прийти к какому-соглашению и подписать какой-то документ, то в целом это будет означать действительное окончание сирийской гражданской войны и переход к реальным шагам в рамках политического урегулирования».

Таким образом, целью правительства САР должно стать не только сохранение территориальной целостности страны, но и создание новой конституции, которая смогла бы обеспечить права курдам и другому населению республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.