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Украина
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Дамаск: боевики использовали овец для перевозки боеприпасов
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    Дамаск: боевики использовали овец для перевозки боеприпасов

    12:51  30 Октября 2017
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    Дамаск: боевики использовали овец для перевозки боеприпасов

    Дамаск, 30 октября. Боевики пытались провезти в Дамаск патроны внутри живых овец.

    В пригородах столицы Сирии продолжаются столкновения между джихадистами и правительственными войсками. Лагерь беженцев Ярмук практически полностью контролируют боевики террористической группировки «Исламское государства1» (запрещена в России), они находятся в окружении САА и ведут интенсивные перестрелки. В этой ситуации они испытывают острую нехватку боеприпасов.

    Патроны в подконтрольные террористам районы боевики доставляют самыми различными способами. Одну из партий они попытались провести в живых овцах. Сотрудники сил безопасности остановили на КПП Нахр-Айша автомобиль, водитель которого вел себя подозрительно. В ходе проверки металлоискатель сработал около одной из овец, специалистам удалось извлечь из животных партию патронов. Контрабандисты задержаны, с ними сейчас работают следователи.

    Дамаск: боевики использовали овец для перевозки боеприпасов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #боевик #овцы
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