Мы следим друг за другом: военный эксперт оценил ядерные учения США и России

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Стратегические ядерные силы Соединенных Штатов Америки начинают ежегодные учения «Глобальный гром» (Global Thunder), которые стартуют 30 октября. Пентагон уже предупредил об этих учениях Россию, как того требует двусторонний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщил официальный представитель Стратегического командования США (STRATCOM) Брайан Магуир. Как Россия должна реагировать на американские ядерные учения, которые начались всего через три дня после плановой тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС) Вооруженных сил РФ, Федеральному агентству новостей объяснил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Любая армия должна проводить учения для того, чтобы быть убежденной, что все ее элементы действуют исправно, в точном соответствии с теми задачами и целями, которые перед нею поставлены, — отметил военный эксперт в комментарии ФАН. — В связи с этим мы проводим учения для того, чтобы нам убедиться в исправности нашего ракетно-ядерного потенциала и готовности отразить любое нарушение нашего суверенитета, независимости и т.д. И американцы проводят подобные учения. Поэтому я не стал бы противопоставлять Россию и Соединенные Штаты в этом плане. Да, мы являемся друг для друга потенциальными противниками. Да, только Россия может полностью уничтожить Соединенные Штаты. Но и Соединенные Штаты также могут нанести России неприемлемой ущерб. Именно поэтому мы признали друг за другом право на равную безопасность и подписали пражский договор СНВ-3, в котором согласились, что наши стратегические ядерные силы будут иметь одинаковый потенциал — 700 ракет-носителей и 1550 боеголовок на них».

Напомним, договор СНВ-3 был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. По словам собеседника ФАН, в рамках этого договора и Россия, и Соединенные Штаты проводят постоянные проверки боеготовности своих ядерных стратегических сил.

«Американцы проверяют свой ракетно-ядерный потенциал, мы проверяем свой ракетно-ядерный потенциал. Мы друг друга предупредили, что будем это делать согласно договору СНВ-3, и мы, конечно, друг за другом следим, отслеживая, кто как работает в этом плане. Это делается для того, чтобы, во-первых, обезопасить себя от неожиданных «сюрпризов», и, во-вторых, чтобы понять, кто что умеет делать, и сделать из этого выводы: что нужно сделать для повышения своей безопасности, своей боеготовности и боеспособности своих стратегических ядерных сил. При этом Россия и США, безусловно, остаются конкурентами — тут никуда не денешься», — резюмировал Виктор Литовкин.

Утром в понедельник появилась информация, что официальный представитель STRATCOM Брайан Магуир сообщил о начале ядерных испытаний Global Thunder и о том, что Москва соответствующим образом об этом проинформирована. Магуайр отметил, что американские ядерные учения имеют целью протестировать возможности США в космосе, разведке, противовоздушной обороне и киберпространстве, сообщает «Газета.ру».

По легенде, в ходе маневров будет отрабатываться реагирование ядерных сил США на серию разнообразных стратегических угроз с привлечением всех имеющихся в распоряжении STRATCOM сил и средств, которые могут быть задействованы в случае реального кризиса.

При этом пока нет официальной информации, какая именно военная техника будет принимать участие в маневрах Global Thunder в этом году. В 2016 году в ходе аналогичных учений Пентагон использовал стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Напомним, в конце прошлой недели Министерство обороны РФ опубликовало видео плановой тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС), в которой принял участие верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. В ходе учений президент РФ лично произвел пуск четырех баллистических ракет.

В ходе российских учений СЯС отрабатывалось взаимодействие «ядерной триады» — Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), атомных подлодок Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации Воздушно-космических сил России (ВКС РФ).