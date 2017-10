Армии разных стран присоединяются к гонке беспилотного вооружения — WSJ

В Избранное

Беспилотники пользуются все большей популярностью в армиях разных стран. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Armies Race to Deploy Drone, Self-Driving Tech on the Battlefield» («Армии разных стран ведут гонку беспилотников на поле боя»)¸опубликованной изданием «The Wall Street Journal».

Роботизированные транспортные средства занимают все большее место на современном поле боя.

В Израиле полуавтоматические машины патрулируют часть границ страны. Армия США работает над грузовиками, которые смогут сами ехать в автоколонне. Россия на военной выставке в августе продемонстрировала «Нерехту», мини-танк, способный самостоятельно стрелять и ехать.

Пехота в течение многих лет наблюдает, как войны в воздухе преобразуются после введения беспилотников. Такие системы, как Reaper, созданные General Atomics Aeronautical Systems Inc, стали ключевыми в военных действиях в Ираке и Афганистане. Они помогают воздушным силам выполнять миссии в течение более длительных периодов времени, не подвергаясь воздействию таких факторов, как усталость или опасность для пилота. Сейчас наземные войска тоже начинают ощущать на себе некоторые преимущества использования беспилотной техники.

«Поле робототехники, по крайней мере военной, переживает очень резкий подъем интереса со стороны Пентагона. Многие вещи, которые когда-то были далеким будущим, теперь стремительно приближаются», — рассказал в интервью Кевин Миллс, заместитель директора по робототехнике наземных транспортных средств в одном из американских аналитических центров.

Как и в случае с беспилотниками в воздухе, Израиль был одним из первых, кто освоил наземные системы. Армия Израиля поставила на некоторых участках границы беспилотную наземную машину, которая ищет признаки возможных вторжений и одновременно защищает войска от снайперского огня. На ней установлены камеры, которые дают операторам, находящимся в другом месте, обзор в 360 градусов.

Израиль не стал раскрывать, сколько у него таких транспортных средств и где они работают. Известно, что полностью женский батальон управляет ими издалека, и в настоящее время рассматривается вопрос модернизации машин для перехода на полное автономное функционирование.

Армия США в этом году опубликовала стратегию автономных систем, призывающую к ускоренному внедрению таких машин. Армия уже начала тестирование некоторых из них в северном Мичигане. Первые грузовики модифицируются для работы в конвоях из восьми грузовиков, где человеком будет управляться только ведущее транспортное средство. Другие оснащаются технологией для автоматического рулевого управления, торможения и ускорения, а также для мониторинга других систем безопасности.

Технологическое развитие также подталкивают усилия по производству беспилотных автомобилей коммерческих компаний, таких как Alphabet Inc и Tesla Inc.

Армия США работает над системой, которую она называет «Вингмен». Служба планирует через три года представить беспилотную версию своего «Хумви», широко используемого полноприводного автомобиля, оснащенного оружием, которым можно будет управлять дистанционно.

Интерес вооруженных сил во всем мире заставил европейского производителя оружия ВАЕ Systems PLC стряхнуть пыль со своих беспилотных танков-демонстраторов «Черный рыцарь», которые были впервые представлены в 2006 году. 10-тонный гусеничный танк дистанционно управлялся с другого бронированного транспорта. В следующем году BAE хочет продемонстрировать возможности автономного функционирования танка. Танк, оснащенный 30-мм пушкой, может достигать скорости 77 км в час, заявил Марк Синьорелли, руководитель отдела стратегического планирования BAE в США.

Одним из самых больших препятствий для роботизированных автомобилей является человеческая нерешительность.

Многие военные не могут понять, как такое оборудование может вписываться в будущий арсенал. Глава сухопутных сил австралийской армии генерал Кэтрин Тухей говорит, что автономные системы будут объединены с солдатами. Такой стране как Австралия, с относительно небольшой армией в около 30 000 военнослужащих и ее огромной территорией, беспилотные системы помогут добавить «массу», сказала она.

Основная часть выделенных Австралией на модернизацию армии в течение следующего десятилетия 20 млрд долларов будет направлена главным образом на замену танков и военных носителей новыми моделями.

Британская армия в следующем году планирует провести крупное учение по испытанию беспилотных систем. Разведочные миссии и очистка минных полей, возможно, будут одними из первых их задач.

Эрез Пелед, вице-президент по маркетингу израильской компании Elbit Systems Inc, который работал над программой разработки инновационной израильской пограничной патрульной машины, говорит, что «в плане технологий, мы уже на достаточно высоком уровне».

«Проблема в умах, — заявил г-н Пелед. — Армии должны решить, чего они хотят».