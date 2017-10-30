Путин назначил Вербового заместителем главы управделами президента России
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Москва, 30 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Вербового заместителем управляющего делами президента — начальником Главного медицинского управления. Текст соответствующего документа опубликован в понедельник на сайте Кремля.
Согласно тексту документа Вербовой назначен заместителем управляющего делами президента России.
Напомним, ранее Вербовой был заместителем руководителя Главного медицинского управления.