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Политика
Путин назначил Вербового заместителем главы управделами президента России
Политика
Путин назначил Вербового заместителем главы управделами президента России
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    Путин назначил Вербового заместителем главы управделами президента России

    11:59  30 Октября 2017
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    Путин назначил Вербового заместителем главы управделами президента России

    Москва, 30 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Вербового заместителем управляющего делами президента — начальником Главного медицинского управления. Текст соответствующего документа опубликован в понедельник на сайте Кремля. 

    Согласно тексту документа Вербовой назначен заместителем управляющего делами президента России.

    Путин назначил Вербового заместителем главы управделами президента России

    Напомним, ранее Вербовой был заместителем руководителя Главного медицинского управления.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #вербовой
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