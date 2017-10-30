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Украина
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Общество
Отказ на арест турбин по иску Siemens к Ростеху признали законным
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    Отказ на арест турбин по иску Siemens к Ростеху признали законным

    12:22  30 Октября 2017
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    Отказ на арест турбин по иску Siemens к Ростеху признали законным

    Москва, 30 октября. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ на арест крымских турбин по иску Siemens к структурам  Ростеха — ОАО и ООО «Технопромэкспорт».

    «Оставить определение Арбитражного суда Москвы без изменения, жалобу (Siemens. — Прим. ФАН) без удовлетворения», — говорится в материалах суда.

    Следующее заседание по иску Siemens к структурам Ростеха состоится 2 ноября. Процесс по второму иску к ОАО и ООО «Технопромэкспорт» со стороны «Сименс технологии газовых турбин» — совместной компании Siemens и «Силовых машин» — назначен на 11 декабря.

    Ранее немецкая компания Siemens подала прошение о приостановлении дела по первому иску к структурам Ростеха по крымским турбинам. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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